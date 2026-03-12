Baranyi Krisztina és Soproni Tamás beállt a Kutyapárt mögé

A IX. kerület és VI. kerület polgármesterei közös fotón jelentek meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, Nagy Dávid mellett, aki megköszönte Baranyi Krisztinának és Soproni Tamásnak a támogatást. Baranyi esetében kevsébé meglepő a támogatás, hiszen a Fővárosi Közgyűlésben ő eleve egy frakcióban ül aKUtypárt társelnökeivel. Soproni viszont még 2024-ben is a Momentum színeiben szerzett mandátumot.

„Ők lehetnek jó példák, iránymutatók, szövetségesek az új kormánynak. De az önkormányzati rendszer kereteit nem a kerületek vagy a városok szabják meg, hanem a parlament. Az önkormányzatiság jövőjéről az új kormány fog dönteni. Ezért akarunk embereket juttatni a parlamentbe, akiknek van tapasztalatuk a helyi működésről, és akik nem elméletben beszélnek az önkormányzatokról, hanem dolgoztak is bennük” - írta Nagy Dávid a képhez.