Kétgólos előnyt szerzett a Fradi az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Braga ellen

Hazai pályán kezdte a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjét a portugál Braga ellen. Kubatov Gábor Fradi-elnök meghatódva mutatta be a speciálisan a március 15-ére hangolva készített mezt trikolóros mezt pár napja, de mivel a nemzetközi porondon nincs olyan magyar szabály, mint az NB I-ben, a piros-fehér csíkos mez csak idegenlégiósokon feszült, a kezdőben egy magyar volt, a kapuban Gróf Dávid.

A légiósok speciális meze Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Fradi végig nagyon fegyelmezetten játszott, főleg védekezésben, kereste a párharcokat, letámadott, így az ellenfél térfelén is sok labdát szerzett. Az előnyt is megszerezte a 32. percben az izraeli Gavriel Kanichowsky révén, aki szép mozdulattal vette át Joseph passzát, majd lőtte a labdát ballal a portugál kapuba. A portugálok mezőnyben többet birtokolták a labdát, de egyenlítés helyett a Fradi növelte az előnyét a francia Lenny Joseph révén a 69. percben, aki Makreckis centerezését lőtte a kapuba.

Gavriel Kanikovszki, Lenny Joseph és Bamidele Yusuf Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A magyar bajnok a hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét az Európa-ligában, a visszavágó jövő szerdán lesz. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban a párharcban 1-0-ra nyerte Athénban a görög együttes.

Ferencvárosi TC-SC Braga (portugál) 2-0 (1-0)

Groupama Aréna, 19 859 néző, v.: Nick Walsh (skót)

gólszerzők: Kanichowsky (32.), Joseph (69.) sárga lap: Zachariassen (25.), illetve Arrey-Mbi (61.), Moscardo (74.)

Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani (Madarász, 90.), Zachariassen, O'Dowda - Yusuf (Kovacevic, 93.), Joseph (Julio Romao, 84.)

SC Braga: Hornicek - Lagerbielke, Niakaté (Moscardo, 63.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (Rodrigues, 90.) - Joao Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (Martínez, 63.) - Ricardo Horta, Zalazar - Pau Victor (Navarro, 74.)