Kocsis Máténak hányingere van azoktól, akik megnézik a Magyar Péterről szóló filmet

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön az általa alapított Zebra Digitális Polgári Körrel kampányolt Szegeden, ahol gyakran szóba került a Magyar Péterről szóló Tavaszi szél – az ébredés című film, ami épp most került a mozikba. Amikor szóba került, hogy a Tisza Párt 2035-ig leválna az orosz energiáról, Kocsis Máté gyakorlatilag mindenkibe beleszállt, akinek bármi köze van a filmhez. Még a nézőkbe is:

„Az egész hányinger. Az is hányinger, aki megnézi, az is hányinger, aki megcsinálta, és az is hányinger, aki szerepel rajta. És az is hányinger, aki ezt nekiáll pozitívnak minősíteni, mert nem lehet egy politikust abba a helyzetbe hozni, hogy elhiggye, hogy ő Magyarországnak a koronázatlan, olajozott testű királya. Aki adja alá a lovat, az is szégyellje magát. ”

Kocsisnak az volt a gondja a filmmel, hogy hiányolja belőle a bemutatható teljesítményt. A filmet egyébként nem látta, és nem is akarja megnézni.