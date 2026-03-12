Márki-Zay Péter kiparodizálta Orbán Viktor telefonálós videóját

POLITIKA

Az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje csütörtökön a Sas-kabaré stílusában parodizálta ki Orbán Viktort, aki egy nappal korábban videón hívta körbe a családját. A miniszterelnök azután ragadott mobiltelefont, hogy a 74 éves Hrihorij Omelcsenko extábornok, nyugdíjas expolitikus miközben bírálta Zelenszkij Orbánt fenyegető mondatait, azt mondta: „Ha nem változtat az ukránellenes politikáján, ha továbbra is a háborús bűnös Putyin bűnsegédjeként viselkedik, akkor tudnia kell, hogya a karma senki bűneit nem bocsátja meg, a karma elől nem tudsz elfutni, elbújni, a karmát nem lehet megvásolni. Úgyhogy Orbánnak jusson eszébe az 5 gyereke és a 6 unokája mindig, amikor drágább neki az orosz olaj, mint az ukrán gyerekek vére és könnyei.” Azonban Márki-Zay Péter szerint „Orbán Viktor hisztériukus előadásai színészi alakításnak is gyengék.”


Ezután a hódmezővásárhelyi polgármester arról kezdett magyarázni, hogy szerinte Omelcsenko valójában deepfake, de ez Frész Ferenc kibervédelmi szakértő szerint sincs így, valójában csak a kormánymédia vágta drámaibbra a nyugdíjas politikus szavait. A készítők egymástól több percre elhangzott mondatokat vágtak egymás mellé.

Végül MZP arra a megállapításra jut, hogy „itt az önmerénylettől az orosz támadásig, amit majd ukránnak fognak hazudni, minden lehetséges. Akkora bajban van Orbán, hogy már csak ilyen hazugságokkal tud kampányolni.”

POLITIKA paródia Frész Ferenc hrihorij omelcsenko orbán viktor márki-zay péter fenyegetés
Gazda Albert
