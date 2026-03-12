Végighallgattuk, hogy mit hordott össze Hrihorij Omelcsenko extábornok, aki állítólag Orbán Viktor és családja életére tör

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Szintet lépett az ukrán üzengetés: »Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján«” – ezzel a címmel sikerült az Indexnek beemelnie a politikai közbeszédbe, illetve a választási kampányba azt a videót, amin egy Hrihorij Omelcsenko nevű idős ember arról beszél, hogy mindent tudnak Orbánról – hol lakik, hol sörözik, kikkel találkozik –, úgyhogy ha nem változtat Ukrajna-ellenes politikáján, és továbbra is a háborús bűnös Putyin cinkosaként viselkedik, utoléri a karma. Vagyis a KARMA. Különben is gondoljon csak az öt gyermekére és a hat unokájára.

Másutt így interpretálták az elhangzottakat: „A titkosszolgálat altábornagya úgy fogalmazott: »Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni.«”

Itt le is írták, hogy mi a KARMA: az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet.

Mindez nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a kormányzati sajtó összes eleme, műfaja, szereplője összehangolt gyorskampányt építsen az elhangzottakra, mondván, lám, az ukrán politikusok már Orbán Viktor családját fenyegetik. Magával a minisztelnökkel hamarjában videót készíttettek, amiben igyekezett úgymond megnyugtatni a lányait.

Hogy a történet több ponton biceg, az első ránézésre is egyértelműnek tűnt, pláne azután, hogy bár Omelcsenko extábornok-expolitikus munkásságát a maga részletességében eddig nem ismertük – nem tartozik azok közé az ukrán politikamagyarázók közé, szemben pl. Konsztantyin Szkorkinnal vagy Ruszlan Bortnyikkal, akiket rendszeresen hallgatunk vagy olvasunk –, az gyors keresés után is világossá vált: aktuálisan nem tartozik a kijevi politikai élet kulcsfigurái közé. Sokkal inkább úgy tűnt, hogy ő lehet az ukrán Georg Spöttle.

Így nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk eredetiben, mit mondott a jóember a Prjamij Tévécsatorna Youtube-oldalán fellelhető videóban. A felvételnek van egy kicsit hosszabb verziója is, ami az idős szakértő saját csatornáján hallgható meg, ezt is linkeljük, hogy ukránul tudó olvasóinknak ne kelljen keresgélniük. (Második beszélgetés és lapáttal rátevés amúgy nincs, a kitépett nyelves rész ugyanabban a videóban szerepel, amiben a másik, mint azt lentebb látni fogjuk.)

A végighallgatás extrém élmény volt, hogy másnak ne kelljen – pláne, ha nem értik a nyelvet –, azoknak összefoglaljuk a többek közt Orbán Viktor 2009-es pálfordulásáról, a Szemjon Mogiljevics-hatásról – ami régi legenda –, a Kárpátalja megszállására vonatkozó tervekről, a magyar miniszterelnök kitépésre érett nyelvéről és rezidenciájáról, valamint a 2026-os magyarországi választásokról szóló Omelcsenko-mondandó tartalmát.