Több kerületben is lezárások lesznek március 15-én az ünnepi rendezvények miatt

A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek március 15-én vasárnap – írja a police.hu. A főváros területén az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.

Lezárt utak (piros színnel)

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utcát,

Garibaldi utcát,

Akadémia utcát,

Szalay utcát,

Balassi Bálint utcát,

Széchenyi rakpartot,

Honvéd utcát.

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

Szabadság híd,

március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Kodály körönd,

Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,

Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,

Kós Károly sétány,

Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,

Hősök tere.

Szakaszosan és időszakosan lezárják (a térképen narancssárga színnel jelölve):

március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,

Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,

március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,

Bajcsy-Zsilinszky út,

Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,

Nyugati téri felüljáró,

Orbán Viktor a Múzeumkertben 2024. március 15-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,

József Attila utca,

Károly körút,

Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

Tilos megállni (a térképen kék színnel jelölve):

március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,

Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,

Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,

Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.

Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,

Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,

Elvis Presley téren körben,

Germanus Gyula parknál körben.

Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.

Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,

Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.

Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,

Vidra utca mindkét oldalán,

Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),

Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,

Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.

Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,

Andrássy út 130. szám előtt.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,

Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,

Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,

Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,

Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,

Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,

Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,

Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,

Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,

Akadémia utca mindkét oldalán.

Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.

Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.

Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,

Károly körút mindkét oldalán,

Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,

Kodály Körönd teljes területén,

Oktogon teljes területén,

Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.

Résztvevők a Tisza Párt március 15-ei rendezvényén 2025-ben. Fotó: Németh Dániel/444

Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,

Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között

Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,

Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,

Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,

Türr István utca mindkét oldalán,

Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,

Deák Ferenc utca mindkét oldalán,

Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,

Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,

Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,

Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.

Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,