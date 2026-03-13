A lengyel elnök megvétózza a törvényt, ami lehetővé tenné Lengyelország számára a 44 milliárd eurós fegyverkezési hitel felvételét

Karol Nawrocki lengyel elnök csütörtök este közölte, hogy megvétózza a kormány törvényjavaslatát, amely meghatározza, hogyan költené el Lengyelország az Európai Unió fegyvervásárlási hitelprogramjából, a SAFE-ből származó 43,7 milliárd eurós keretét. (A SAFE-hitel közép-európai felhasználásáról itt írtunk bővebben.)

Donald Tusk kormányának nincs elég szavazata a parlamentben ahhoz, hogy megkerülje az elnöki vétót, így a döntés várhatóan tovább élezi a politikai konfliktust az EU-párti Tusk és az euroszkeptikus, PiS-es államfő között. Eddig Lengyelország az egyetlen ország, ahol a SAFE politikai vitává vált.

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

„Az elnök elszalasztotta az esélyt, hogy hazafiként viselkedjen. Szégyen!” – írta Tusk az X-en röviddel Nawrocki bejelentése után. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány péntek reggel rendkívüli ülést tart, hogy válaszlépéseket készítsen elő.

A SAFE-program alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hiteleket biztosít, amelyeknél a tőketörlesztésre 10 éves türelmi idő vonatkozik. A pénzt Brüsszel a tőkepiacokról szerzi be, ami jelentős megtakarítást jelent a nemzeti hitelfelvételhez képest, ami különösen fontos Lengyelország számára, amely idén GDP-je 4,8 százalékát tervezi védelemre fordítani. Nawrocki vétója után Lengyelország SAFE-kerete továbbra is biztosított marad, ám a felhasználás szabályai várhatóan kevésbé lesznek rugalmasak, mint a most blokkolt törvény alapján lettek volna.

Radosław Sikorski külügyminiszter a tőle megszokott éles stílusban nyilatkozott az ügyben: „Ha az elnök megvétózza a SAFE-et, és mi mégis végrehajtjuk… javasolni fogom, hogy minden puskára, tankra, ágyúra, drónra és drónellenes rendszerre kerüljön egy tábla ezzel a felirattal: Kedves lengyel katona, Nawrocki elnök nem akarta, hogy ezt megkapd.”

Nawrocki azzal érvelt a vétó mellett, hogy szerinte a SAFE-program hosszú távú adósságba taszítaná Lengyelországot, és árfolyamkockázatnak tenné ki az országot. „A SAFE-mechanizmus egy hatalmas külföldi hitel, amelyet 45 évre, külföldi valutában veszünk fel, és amelynek kamatköltsége akár a 180 milliárd zlotyit (42 milliárd eurót) is elérheti. Lengyelországnak tehát nagyjából a hitel értékének megfelelő összeget kellene kamatként visszafizetnie, miközben a nyugati bankok és pénzügyi intézmények profitálnának belőle” – mondta Nawrocki. Az elnök szerint az EU politikai feltételeket is köthetne a finanszírozáshoz, miközben a pénz aránytalanul külföldi fegyvergyártóknál landolna.

„Úgy döntöttem, hogy nem írom alá azt a törvényt, amely lehetővé tenné Lengyelország számára a SAFE-hitel felvételét. Soha nem fogok aláírni olyan jogszabályt, amely sérti szuverenitásunkat, függetlenségünket, valamint gazdasági és katonai biztonságunkat.” Nawrocki ehelyett egy hazai alternatívát javasolt: a fegyverbeszerzések finanszírozását hitel és kamat nélkül, a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) jelentős aranytartalékainak bevonásával. A NBP mintegy 550 tonna aranyat tart belföldi és külföldi trezorokban, így Európa egyik legnagyobb aranytartalékával rendelkezik.

Tusk és miniszterei élesen bírálták az aranyra épülő tervet, szerintük az elképzelés ellentmond a jegybank szerepének, amelynek feladata a lengyel pénzügyi stabilitás védelme. A kormány azt is hangsúlyozta, hogy a SAFE-források szinte teljes egészében lengyel gyártókhoz kerülnének, ami munkahelyeket teremtene és ösztönözné a gazdasági növekedést. (Politico)