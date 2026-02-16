Hullik a sok milliárd eurós fegyverpénzeső a közép-európai országokra, de Magyarország még mindig várja a tanklóvét

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, mi is a SAFE program, ezt ugyanis az EU működéséhez képest meglehetősen gyorsan sikerült beindítani, minimalizálva az egyébként gyakori szüttyögést. Az Európai Bizottság tavaly februárban javasolta, májusban szavaztak róla, most már a megvalósítási szakaszban van.
A lényege, hogy a Bizottság közös uniós hitelfelvétellel teremt forrást (első körben 150 milliárd eurót), és ezt hosszú lejáratú, kedvező kamatozású kölcsönök formájában adja tovább a programban önkéntes alapon részt vevő országoknak a védelmi iparuk felpörgetésére. A SAFE tehát nem közös európai hadsereget épít, hanem nemzeti újrafegyverkezési programokat finanszíroz olcsóbb hitelből. A hiteltörlesztés türelmi ideje 10 év, a pénz viszonylag gyorsan, 2030-ig kell elkölteni. A SAFE keretein belül kapott kölcsön védelmi beruházásokra fordítható, elsősorban közös fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. A közös fontos kritérium, a főszabály az, hogy legalább egy SAFE-forrásokhoz jutó tagállamnak, egy másik uniós tagállamnak, Ukrajnának vagy az Európai Gazdasági Övezet államainak is részt kell venniük a projektben – de a felfokozott nemzetközi helyzet miatt most az önálló beszerzések is támogathatók.
Ha valamilyen eszközt szereznek be a SAFE keretein belül, előírás, hogy az Unión, az EGT-tag államokon vagy Ukrajnán kívüli országból származó összetevők/alkatrészek költségei ne legyenek magasabbak a végtermék költségének 35 százalékánál, ez elsősorban az amerikai és dél-koreai beszerzések arányát csökkenti. Ez fontos kitétel, hiszen az ukrajnai invázió előtt az EU-tagállamok fegyverbeszerzéseinek 60 százaléka az unión kívülről érkezett, a nagy léptékű háború kezdete óta pedig az arány 80 százalékosra (egyes országok esetében 90 százalékra) ugrott.
A SAFE-pénzekkel lehetőség van Ukrajna támogatására, az ukrán védelmi ipart is bevonják a felhasználásba, a háborús támadás alatt álló ország pedig a közös beszerzésekben is részt vehet. A legtöbbet a lengyelek kérték, 43,7 milliárd eurót, őket követik a románok 16,8 milliárd euróval, majd Franciaország és Magyarország következik egyaránt 16,2 milliárddal. Összesen 19 tagállam igényelt pénzt a rendelkezésre álló 150 milliárd euróból, érdekesség, hogy Németország nincs köztük. Cikkünk megjelenéséig már csak a magyar, a cseh és a francia tervre nem bólintott a Bizottság, az első körben jóváhagyott terveknél a hitelkérelmeket is jóváhagyta az EU Tanácsa.
Szakértők szerint a SAFE legnagyobb előnye az olcsó finanszírozás, ami önmagában mindenképp pozitív. Ugyanakkor mivel az egész programot nagyon gyorsan hozta tető alá a Bizottság, a gyakorlatban az történik, hogy a tagállamok a már korábban betervezett projektjeiket más forrásból finanszírozzák. Ahelyett, hogy nemzeti hitelfelvételből vagy védelmi költségvetésből fizették volna ezeket a kiadásokat, SAFE-forrásból kapják a pénzt, így ez nem jelent „soron kívüli” védelmi ipari fellendülést.
Hosszú utat járt be a magyar kormány álláspontja, amíg a lehető legnagyobb összegre nyújtott be pályázatot. Tavaly márciusban Menczer Tamás még adósrabszolgaságot kiáltott, és harcos országgyűlési határozatot is elfogadott a Fidesz (jobbikos, mihazánkos és független képviselőkkel karöltve), amelyben elutasítják a közös hitelfelvételt „az európai adósságunióval szembeni elvi fenntartások”, valamint a covidjárvány utáni helyreállítási alap mögötti hitel tanulságai miatt. (Utóbbiból a jogállamisági feltételek nem teljesülése miatt Magyarország nem kérhet pénzeket.) A határozat felszólította a kormányt, hogy ezt az álláspontot képviselje az EU-s intézményekben. Májusban ennek megfelelően egyedül Ódor Bálint EU-nagykövet nem szavazta meg a SAFE-et, a döntéshozatalkor tartózkodott.
Majd valami mégis megtetszhetett a konstrukcióban a kormánynak, mert végül 16,2 milliárdot kért (kb. 6135 milliárd forint). Összehasonlításképp: ez közel 10 százaléka a magyar államadósságnak, illetve közel 17 százaléka a költségvetés 2025-re tervezett bevételének.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
Hogy áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással? Milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak? Mi működött jól Európában akkor, amikor alacsony volt a védelmi kiadások szintje? Fegyvershopping vagy saját gyártás? Interjú Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával.
Trump látványos sértődése nélkül ért véget a hágai NATO-csúcs legfontosabb tárgyalása. A katonai szövetség tagjai vállalták, hogy a jelenlegi 2 százalékról 2035-re 5 százalékra növelik védelmi kiadásaikat. Az Egyesült Államok elnöke kiállt a korábban megkérdőjelezett kölcsönös segítségnyújtás mellett.
A NATO a GDP legalább öt százalékára emelné a védelmi kiadásokat a jelenlegi kettőről. Orbán erre korábban azt mondta, ez tüdőn lőné a magyar gazdaságot. Szijjártó most mégis örül.
Illetve Trump „a józan ész embere”. A NATO-csúcsra érkezve szakadtak ki belőle ezek a gondolatok.
A miniszterelnök a szombathelyi DPK-színpadról azt üzente a fiataloknak, hogy a kamulázadás nem ér semmit, a kormány ellen lázadni nem nagy dolog, lázadjanak Brüsszel ellen.
A tranzakció költségeit 25 milliárd forintosra becsülik.
Elon Muskkal a műholdprogramról egyeztettek, most vettek egy dróngyártót.
Az új szerzemény tartotta karban korábban a rendőrség és a Honvédség gépeit is.
Kiemelten fontos hadiipari vállalatokban szerez többségi, 75 százalékos tulajdonrészt a 4iG, az Orbán lányával magánrepülőző Jászai Gellért cége. Aknavetőt, lőszert és gyalogsági harcjárművet gyártó cégek is a listán.
A magyar állam az elmúlt években rengeteg pénzt költött arra, hogy újjáélessze az ország védelmi iparát. Most ennek felfutóban lévő nagy részét szervezi ki magántulajdonba a kormány.
A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.