Liberális férgek, családellenes homoszexuálisok, halált érdemlő pedofilok – egy beszéd, amelyik megelőzte a korát

Odáig jutottunk 1996 februárjára, hogy 27 százalékkal a Független Kisgazdapárt volt a legnépszerűbb magyar párt. Jócskán megelőzte az 1994-ben abszolút többséget szerzett MSZP-t (21 százalék), a liberális koalíciós partner SZDSZ-t (13 százalék), az MDF összeomlásával a jobboldali szavazók felé forduló, folyamatosan erősödő Fideszt (13 százalék), a még mindig 10 százalékon álló MDF-et és a 9 százalékos Kereszténydemokrata Néppártot, ami akkoriban még nem a Fidesz szatellitpátja volt.
A kisgazdák neve varázserővel hatott a rendszerváltás után. Sokan éltek még akkor, akik szavazóként részesei voltak az 1945-ös nagy választási győzelmüknek, amikor 59,9 százalékkal nyertek, majd jöttek a kommunisták, akik leszalámizták őket.
A rendszerváltás felé közeledve ez volt az a párt, amitől az MSZMP talán a legjobban tartott. Nem véletlen, hogy ügynökeik – akárcsak a második világháború után – hemzsegtek a párt soraiban, sokan közülük annyira jól beépültek, hogy parlamenti mandátumot szereztek, sőt a párt legfelső vezető rétegébe jutottak.
A párt elnökét, Torgyán Józsefet is hírbe hozták. 1991-ben Antall József miniszterelnök a kisgazda vezetőknek átadott egy borítékot, amiben egy irat szerint Torgyán József bírói jegyzőként részt vett az 56-os forradalmárok ellen eljáró Tutsek-féle vérbíróság munkájában. Torgyán nem volt hajlandó átvenni a borítékot. Később úgy nyilatkozott: 1956. után megpróbálták őt beszervezni III/III-as ügynöknek, de a beszervezési nyilatkozatot összetépte. Az Antall-boríték tartalma szerint viszont Torgyán „Szatmári Lajos” néven tagja volt a III/III-nak. Torgyán ezt cáfolta, és az átvilágítási eljárás sem találta érintettnek.
Antall József volt az első, aki borítékkal üzent ellenfelének. Volt, aki átvette, volt, aki nem, más állítólag olvasatlanul ledarálta. Szijjártó Péter borítékjában halálos ítélet, Wieszt Jánoséban 2 millió forint volt.
Az MDF-kormány szerint csak az elnök egykori 56-os társai tiltakoztak a politikája ellen, a ballib ellenzék szerint neonácik százai kiabáltak és fütyültek. Belebukott a Bánó András vezette Egyenleg. Az eseményeket annak idején a helyszínen, kapucnis pulcsiban figyelő, ma MSZP-s vezető Molnár Zsolt kezdeményezte 2014-ben az NBH jelentésének nyilvánosságra hozatalát.