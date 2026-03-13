Putyin évekkel ezelőtt szigorúan titkos halálosztagot hozott létre, az egységet februárban leplezték le

A Kreml egy szigorúan titkosan működő halálosztagot hozott létre a GRU-n belül Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjének ellenzőinek elrablására és megölésére, az egység létére azután derült fény, hogy az egyik ügynökét februárban letartóztatták Kolumbiában. Az orosz független lap, az Insider terjedelmes cikkben ír a titkos katonai egységről, de részletesen foglalkozik a témával a német Spiegel is. A cikkeik alapján rekonstruálható az egység működése, célja és szervezeti felépítése.

Putyin mosolya Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Az Insider szerint a Center 795 névre keresztelt halálosztagot 2022 decemberében hozták létre. Az egységet Gyenyisz Fiszenko, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ezredese vezeti , és a média szerint az FSZB és az orosz katonai hírszerzés (GUR) tisztjei is benne vannak. Közülük többe abban a 29155-ös egységben szolgáltak korábban, amihez a Szergej Szkripal elleni gyilkossági kísérletet is kötik. A halálosztag állítólag a vezérkarnak és a védelmi minisztériumnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A Spiegel felidézi, hogy egy másik Gyenyisz, a kolumbiai főváros, Bogotá repterén február végén elfogott Gyenyisz Alimov lebukása kulcsfontosságú volt, hiszen „a nyugati hírszerző ügynökségek oroszszakértői számára az A.-ügyben most először sikerült elfogniuk az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU egy korábban ismeretlen egységének egy tagját”. Az Insider szerint Alimov rajta volt az Interpol vörös listáján, tehát a leginkább körözött személyek között, de kereste őt az FBI is. Azzal gyanúsítják, hogy két Európában élő prominens csecsen disszidens ellen szervezett merényletet, mindkettőjükre 1,5 millió dolláros vérdíjat tűztek ki.

A lebukása azért volt nagyon fontos, mert ő volt az, aki két éve irányította azt a globális ügynökhálózatot, aminek feladata volt az orosz rezsim politikai ellenfeleinek likvidálása a világ minden táján. Ezt a munkáját abban a Center 795-ben végezte, amiről az Insider kiszivárgott orosz hírszerzési dokumentumok alapján azt írja: úgy tervezték, hogy lehetetlen legyen felderíteni.

Az egység a Kreml megbízásából a napvilágra került információk szerint szabotázsműveleteket és különleges erők bevetéseit koordinálja háborús övezetekben, de munkája részét képezik a rezsimellenes disszidensek elleni merényletek is. Az egység közvetlenül Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az egységet a Kalasnyikov konszernbe integrálták, a finanszírozását a Prigozsin-féle Wagner csoport modelljéhez hasonlóan alakították ki.



A Spiegel és az Insider birtokába jutott információk szerint az egység három igazgatóságra tagolódik: Felderítő, Támadó és Harci Támogatás. Ezek az igazgatóságok összesen 35 speciális osztályt foglalnak magukba. Nemzetközi biztonsági források szerint az egységet 2023 elején hozták létre egy 2022. decemberi vezérkari irányelv alapján, amiből kiindulva körülbelül 500 fős létszámmal kell működnie.