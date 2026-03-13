Spar-vezér: „Ésszerű feltételek mellett szeretnénk Magyarországon maradni”

A Spar magyarországi leányvállalata „erősen negatívan” teljesít, mondta Hans K. Reisch, a Spar vezérigazgatója egy interjújában. A magyar kormány intézkedései miatt ugyanis tavaly 85 millió eurót (jelenlegi árfolyam több mint 33 milliárd forintot) kellett befizetniük különadóként, az árrésstop pedig 37 millió eurójába (14,5 milliárd forintjába) került a vállalatnak.

2022 óta Magyarország a nettó árbevétel legfeljebb 4,5 százalékát kitevő különadót vetett ki az élelmiszer-kiskereskedőkre, 2025 tavaszán pedig az alapvető élelmiszerekre is árrésstopot határoztak meg. A Spar egyébként Brüsszelben megtámadta a magyar különadót és az árrésstop is, ez ügyben az EU kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

„Ésszerű feltételek mellett szeretnénk az országban maradni” – mondta a Spar vezérigazgatója.

A Spar 2022 óta összesen 56 milliárd forintos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, amit feltehetően a 2025-ös év tovább fog növelni, hiszen mindkét kritizált kormányzati intézkedés hatályban van.