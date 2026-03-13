Trump feloldotta a már tengeren lévő orosz olajra vonatkozó szankciókat az iráni háború miatt

Az Egyesült Államok csütörtökön ideiglenesen feloldotta azokat az orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat, amelyek jelenleg a tengeren rostokolnak, ezzel igyekszik a Trump-kormányzat féken tartani az energiaárakat, amelyek az USA és Izrael által indított, Irán elleni háború miatt meredeken emelkednek.

A pénzügyminisztérium által kiadott mentességek április 11-ig lesznek érvényben. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint az orosz olaj felszabadítása több százmillió hordónyi nyersolajat juttathat a globális piacra, ami mérsékelheti az iráni konfliktus következtében hordónként közel 100 dollár körülre felszökő olajárakat.

Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu via AFP

A döntés jelentős fordulatot jelent az Egyesült Államok szankciós politikájában, amellyel Oroszországot büntették az Ukrajna elleni háború miatt. A Trump-kormányzat lépése tovább mélyítheti az Egyesült Államok és Európa közötti nézetkülönbségeket. Európa ugyanis szkeptikusan fogadta Trump Irán elleni támadását, és továbbra is fenn akarja tartani az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomást.

Egy csütörtöki podcast-interjúban Bessent pénzügyminiszter úgy fogalmazott, „sajnálatos”, hogy Oroszország pénzügyileg profitálhat az iráni konfliktusból, de reméli, hogy ez csak egy „mikro-időszak” lesz. A szenátus vezető demokrata politikusai élesen bírálták a Trump-kormányzatot a szankciók enyhítése miatt, szerintük a döntés egy olyan háború gazdasági következményeinek enyhítését szolgálja, amelyet maga Trump indított el.

Az árupiaci adatokat követő Kpler szolgáltató szerint jelenleg mintegy 130 millió hordó orosz olaj van úton a tengereken. Szakértők szerint azonban nem valószínű, hogy az orosz olajszankciók enyhítése csökkentené az árakat. Az a múlt heti amerikai döntés – amely lehetővé tette az orosz olaj Indiába szállítását – sem volt hatással az árakra. (NY Times)