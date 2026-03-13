Úgy tudják, kómában van Irán új vezetője, és talán végtagjai is hiányoznak

Modzstaba Hamenei Fotó: REZA B/Middle East Images via AFP

Egymástól függetlenül mind a brit Daily Mail bulvárlap, mind Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter arró beszélt pénteken, hogy Modzstaba Hamenei, Irán frissen kinevezett vallási vezetője igen rossz, sőt drámai egészségi állapotban lehet. A téma azért került elő, mert az iráni közmédiában ezen a napon tettek először közé olyan közleményt, amiről azt állították, hogy az a Hamenei a szerzője, aki a kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és nem készült róla sem kép-, sem hangfelvétel.

A Daily Mail egy neve elhallgatását kérő, teheráni forrásra hivatkozva azt írja, hogy Modzstaba Hamenei kómában fekszik a teheráni Sina egyetemi kórházban. A lap másik forrása szerint Hameneinek legalább az egyik lába hiányzik és súlyosan sérült a mája vagy a gyomra is. Ez a második forrás is úgy tudja, hogy a hittudós kómában van. Szerinte személyesen Mohammad Reza Zafarghandi egészségügyi miniszter kezeli, aki traumatológus szakorvos.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pedig újságírói kérdésre beszélt arról pénteken, hogy az amerikaiak tudomása szerint Hamenei megsebesült, sőt valószínűleg csonkolásos sérülést szenvedett.

Két nappal ezelőtt pedig az iráni rezsim egyik képviselője erősítette meg a legfelső vezető ramaty állapotáról szállongó pletykákat. Alireza Szalarian, Irán ciprusi nagykövete a brit Guardiannek mesélt arról, hogy Modzstaba Hamenei súlyosan megsérült abban a légicsapásban, amelyik az apját, az anyját és a feleségét is megölte. Hamenei azóta is kórházban fekszik, a lábán, a karján és a kezén sérült meg a légicsapásban, és szerencsés, hogy egyáltalán túlélte - mondta a diplomata. A legfelső vezetőnek választott 56 éves Hamenei a nagykövet szerint megválasztása óta azért nem mondott mondott még nyilvános beszédet vagy jelent meg a nagyközönség előtt, mert egyelőre nincs olyan állapotban.

Modzstaba Hamenei a családtagjaival együtt látogatta meg az apját, Alit, a ramadán 10. napján, amikor az USA és Izrael által indított háború első napján, február 28-án találat érte a Teherán központjában található komplexumot. A nagykövet, aki az események idején Teheránban tartózkodott, most megerősítette: a támadásban Ali Hamenei mellett meghalt a felesége, Mansour, a lánya, a lánya férje és 14 hónapos lánya is, csakúgy, mint fia, Modzstaba felesége, Zahra és a pár tizenéves fia, Mohammad Bagher is.

Szalarian szerint a vallási vezető, a családtagjai és a hozzájuk meghívott katonai vezetők a Hamenei család rezidencián belüli, a vezetői iroda közelében álló házában haltak meg. A diktátornak, aki eszerint a munkahelyén lakott, 4 fia és 2 lánya volt a háború kezdete előtt.