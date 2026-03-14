Iránban őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját

Az iráni hatóságok lázítás gyanújával őrizetbe vették a száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni trónörökös 54 támogatóját – írja az MTI.

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz hírügynökség szombati jelentése szerint a „monarchista lázítónak” minősített emberek őrizetbe vétele mellett két, kémkedéssel gyanúsított személy is elfogtak. A Fársz szerint a trónörökös támogatói köztulajdont akartak megrongálni, és zavargások kirobbantását tervezték. A kémkedéssel gyanúsított emberek pedig azt Izraelnek és az Egyesült Államoknak küldtek információkat kiemelten fontos iráni létesítményekről.

A Taszním iráni hírügynökség emellett arról számolt be, hogy további 14 embert vettek őrizetbe az ország keleti részén lévő Kermán tartományban „a nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenység” gyanújával.