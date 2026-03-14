Kossuth-díjas lett Pataky Attila, Rúzsa Magdi és Nemcsák Károly is

Sulyok Tamás köztársasági elnök március 15-e alkalmából kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Jutott díj számos Fidesz-szimpatizáns művésznek, többek között a Tállai Andrással nemrég egy színpadon, egy magyarpéterezős szkeccsben bolondozó Nemcsák Károlynak vagy Rúzsa Magdolna énekesnek. Díjat kapott Pataky Attila énekes, az EDDA Művek frontembere, aki rendszeresen kampányol a kormánypártok mellett.
„A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára” – mondta Sulyok a parlamenti díjátadón. Járt a díj továbbá Szurcsik József képzőművésznek, Robert Lantos film- és televíziós producernek és Lackfi János költőnek is.
Kossuth-nagydíjat kapott az idén századik életévét betöltött Kurtág György zeneszerző és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) egyik alapítója, a monumentális köztéri szobrairól is ismert Melocco Miklós szobrászművész.
Széchenyi-díjjal távozhatott Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt igazságügyi miniszter, illetve a Nobel- és Wolf-díjas fizikus, Krausz Ferenc is. A listán szerepel még Kukorelli István jogtudós, MTA-doktor neve is, ő 1999 és 2009 között volt az Alkotmánybíróság tagja.
A Kossuth-díjasok teljes listája így néz ki:
Ők kapták a Széchenyi-díjakat:
Az egyéb állami díjazottak listája már pénteken elérhetővé vált, szerepel rajta Zoltán Erika, Szűcs Judit, Csonka Pici és a Fidesz vasárnapi ünnepségének – valamint DPK-gyűléseinek – fellépője, Radics Gigi is, de további kormányközeli kitüntetettet találunk a lovag- és érdemkeresztesek névsoraiban.
„Soha nem találkoztam még senkivel, akinek ilyen sokat jelentett volna minden egyes zenei hang.” Steven Isserlis brit csellóművész köszönti századik születésnapján barátját, Kurtág Györgyöt.