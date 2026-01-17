Pataky Attila az 1983-as Roxinpad után most a miskolci háborúellenes gyűlésen üvölthetné: „Háborút nem akarunk”

belföld
  • Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged után Miskolcon tartja a hatodik háborúellenes gyűlését a Fidesz.
  • Orbán az eddigi utolsó vesztes választása előtti kampányban még országépítő találkozásoknak nevezte a tíz helyszínes turnéját, ezekre lecserélte fehér ingét és öltönyét.
  • Kocsis Máté lesz a közönséget hangulatba hozó ember, és megpróbáljuk megtippelni, kik lépnek még fel: adná magát Pataky Attila, a miniszterelnököt pedig a rádiósból lett polgármester, Tóth-Szántai József kérdezhetné majd.

A Fidesz 2006-ban bukott utoljára országgyűlési választást. Az volt az a kampány, amikor Orbán Viktor igazán kisemberesre vette a figurát. Csinos kis pajeszt növesztett, az öltönyt, fehér inget, nyakkendőt elhagyta, zakót öltött, színes vagy kockás inget vett fel – hűvösebb időben fekete vagy világos garbót –, és így járta az országot. Mindez passzolt a Fidesz akkori depressziókampányához, aminek jelmondata az volt: Rosszabbul élünk, mint négy éve. Íme, egy tipikus szett azokból a nehéz időkből:

Forrás: Somogy Megyei Hírlap, 2006. március 7. / Arcanum

Akkoriban országépítő találkozásoknak nevezték azt a tízállomásos szerény kampányturnét, ami összesen kerülhetett annyiba, mint egy mai DPK-s háborúellenes gyűlés 5 perce. A mostanihoz annyiban hasonlított, hogy azokat is többnyire, de nem kizárólag megyeszékhelyek sportcsarnokaiban tartották. Csakhogy Orbán nem egy színpadról beszélt az övéihez, nem is interjút adott, hanem minden oldalról nézők vették körül, ő pedig üvegpulpitus mögött állva beszélt egy átlátszó fal előtt, amire az volt írva: Magyar szolidaritás.

Így nézett ki mindez Szombathelyen:

Forrás: Vas Népe, 2006. február 25. / Arcanum

Balatonfüreden:

Forrás: Népszabadság, 2006. február 20. / Arcanum

Veszprémben:

Forrás: Veszprémi Napló, 2006. március 6. / Arcanum

Kaposváron:

Forrás: Magyar Nemzet, 2006. március 7. / Arcanum

Berettyóújfalun:

Forrás: Népszava, 2006. március 13. / Arcanum

És így néz ki most:

Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444

Mire számíthatunk Miskolcon?

A sablon most egészen más, mint 2006-ban. Van például egy műsorvezető-páros, Szabó Zsófi és Rákay Philip, leváltásukra Miskolcon sem lesz semmi ok. Már csak azért sem, mert Philip a város szülötte.

Fotó: Bankó Gábor/444

Eddig Győrtől Szegedig mindenhol árnyjátékkal kezdődött a műsor, egy szerelem történetét mutatták be, aminek a vége az, hogy a fiatal apuka a háborúban életét veszti. Semmi okuk, hogy ezt a műsorszámot elhagyják. Már csak azért sincs, mert Orbán szerint ez a választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Mondjuk, ha így van, akkor nem minden mindegy lesz már? Hiszen egy háború, amibe NATO-tagországként belekeveredünk, alighanem világháború lesz, amikor nem a jövőt jósolgató politikusokra, hanem ivóvízre, kalóriadús ételekre, gyógyszerekre, fertőtlenítő szerekre van a legnagyobb szükség. Mindenesetre érdekes kísérlet lesz az, hogy lehet-e választást nyerni 2026 Magyarországán azzal, hogy jön a háború.

Fotó: Bankó Gábor/444
belföld edda Curtis hollósy andrás kocsis máté gulyás gergely fidesz miskolc rákay philip csöbör katalin radics gigi történelem dpk Mohács Áder János orbán viktor Varga Judit Orbán Balázs kecskemét szeged Lázár János pataky attila győr nyíregyháza szabó zsófi digitális polgári kör
