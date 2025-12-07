Orbán Viktor ismeri az életet, szügyig gázol benne

Voltam egy több órás műsoron Kecskeméten, amin Orbán Viktort akarták nekem eladni. Az elején korábbi vásárlók bizonygatták, hogy ők nagyon jól jártak vele, mindenképpen ajánlják nekem is. Nekik Orbán Viktor a hősük, és hát a történelmi tapasztalat is azt mutatja, hogy sokkal rosszabb lesz nekem, ha nem veszem meg. Ha bizonytalan vagyok, gondoljak mondjuk arra, hogy a halott szeretteim a mennyek országában is Orbán Viktorra szavaznak. Vagy valami ilyesmi.

Ez nem pártpolitikai kérdés, a jövőmről, és még meg sem született gyermekeim jövőjéről van szó – mondogatták nekem. Tudják, hogy nem tökéletes ő sem, de csak vele lehetek biztonságban.

Ekkor már éreztem, hogy a tukmálásból fenyegetőzés lesz. Eszkalációs spirálba kerültem, mint a brüsszeliek az oroszokkal. Migrációt csak nem akarok? Hát háborút? Az lesz, ha nem veszem meg az Orbánt, aki ezen a ponton már maga árulta magát. Sorkatonaság lesz, hadigazdaság, ha nem fogadom el az ajánlatot. A 2026-os a háború előtti utolsó választás – mondta. Nincs azzal semmi baj, ha bizonytalankodom, esetleg kérdéseim vannak. Csak tudjam, meg kell őt vennem.

Mindez a Digitális Polgári Körök (ez egy izgalmas új szó, de a Fideszt és a magyar kormányt kell érteni alatta) országjáró showműsorának harmadik állomásán történt az Ankara Messzi István Sportcsarnokban. Nem messze Magyar Péter is tartott egy rendezvényt a városban, arról is lesz majd szó.

A Sportcsarnokba igyekező fideszesek ki vannak öltözve. Egy középkorú nő a beengedésnél odasúgja az előttem állónak, hogy nála még fogselyem is van. Orbán Viktorért sokan rajonganak ebben az országban, ők a show közönsége.

A szervezők mind Partos Bencének vannak öltözve, garbó, zakó, csatos öltönycipő a dresscode. Helyet foglalok a sajtókarámban, a műsor árnyjátékkal indul.

Fiú és lány megismerkedik, egymásba szeretnek, gyermekeik lesznek, de kitör a háború. Árnyékbombákat és árnyékrepülőket formáznak a színészek, masíroznak az árnyékkatonák. Árnyékgyermeke árnyéksírja előtt térdel az árnyékanya.

Erős váltás, amikor megjelenik Rákay Philip és Szabó Zsófi a színpadon. A házigazdák kezdik megtalálni a közös hangot, de nyilván rettenetesen erőltetett az egész így is. Megszólal a közönségben ülő helyi kórházigazgató. Szokták mondani, hogy az orvosok a béke hídjai – szólítja meg a férfit Rákay. Hogy ki a fasz szokta ezt mondani, nem derül ki.