Lázár: A legnagyobb Fidesz-gyűlölők mind Budán laknak

„A legellenségesebb szavazók Budán élnek, akik soha annyit nem gazdagodtak, mint az elmúlt tizenhat évben” – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter az egyik fórumán. A Lajkó Fanni propagandista által megosztott videón Lázár „a legnagyobb Fidesz-gyűlölőkről”, „a televízióban nyilatkozó tiszásokról” beszélt, akik

„Magyar Péterrel az élen, mind Budán laknak, a Rózsadombon vagy a Svábhegyen, és ők a leggazdagabb emberei az országnak”.

Azt mondta, „ezek a bankárok, üzletemberek, vállalkozók, ügyvédek és orvosok keresték a legtöbb lóvét az elmúlt 16 évben”. „És ők a legelégedetlenebbek, ez a világ sora” – mondta Lázár, akinek egyébként a vagyona a HVG összesítése szerint meghaladhatja az egymilliárd forintot.

A kijelentésre reagált Őrsi Gergely II. kerületi polgármester is: „Buda nem gyűlöl, Buda szeretettel teli. De azt ugye nem gondolja senki, hogy az éppen elég megosztottságot tovább növeli egy városrészre történő jelző ráakasztásával, minősítésével”. (via HVG)