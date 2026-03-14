Orosz mintájú külföldi ügynök-törvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban

A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered.

A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik.

Babišék tagadják az orosz inspirációt, de az általuk hivatkozott amerikai törvényhez nincs sok köze a javaslatnak.

Orosz mintájú, a nonprofit szervezetek ellen irányuló törvényjavaslaton dolgozik Andrej Babiš kormánya, írta meg a héten a Seznam Zprávy hírportál. A javaslatot hivatalosan négy parlamenti képviselő jegyzi (ketten Babiš pártja, az ANO tagjai, ketten pedig a szélsőjobboldali SPD listáján szereztek mandátumot), ám a jelek szerint a miniszterelnök tanácsadója, Natália Vachatová áll mögötte, noha egyelőre tagadja, hogy részt vett volna a szövegezésben.

Az ellenzéki pártok felháborodtak és azt követelik Babištól, vonja vissza a javaslatot, a miniszterelnök és környezete pedig tagadja, hogy orosz mintára született volna, és egy amerikai törvényre hivatkoznak. A törvény sokban emlékeztet a Szlovákiában benyújtott javaslatra, melyet az alkotmánybíróság elkaszált, és ha el is fogadnák, hasonló sorsra juthat Csehországban is. Mégis nyugtalanító a cseh közvélemény számára, hogy az a Babiš, aki még mindig szeretné magát technokrata, menedzser típusú politikusnak láttatni, milyen nyíltan autokratikus irányba indult el.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A szólásszabadság-felelős és az ex-pornós koprodukciója

Natália Vachatová fő témája a szólásszabadság korlátozása, olyannyira, hogy most Babiš hivatala is „szólásszabadságért felelős tanácsadóként” foglalkoztatja. A korábban a Trikolor nevű szélsőjobbos kispárt alelnökeként politizáló, nyíltan oroszbarát kijelentéseket tevő Vachatová természetesen a nemzetközi szélsőjobbnak megfelelően értelmezi a szólásszabadságot, azaz szerinte a dezinformáció vagy a szélsőséges tartalmak elleni fellépés a „cenzúra” formája.

A Seznam Zprávy újságíróihoz eljutó dokumentum metaadatai szerint ő a szerzője a nonprofit szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvényjavaslatnak, melynek fő elemei az alábbiak:

„Ha a nonprofit szervezeteknek bármilyen külföldi kapcsolatuk van, a javaslat arra kényszerítené őket, hogy regisztráljanak egy újonnan létrehozott adatbázisban, adják át alkalmazottaik listáját és munkaköri leírásukat, vagy sorolják fel az összes külföldi kapcsolatukat, beleértve a pénzügyi forgalmat is. Mindezt akár 15 millió koronás bírság vagy akár öt évig terjedő »külföldi kapcsolatok tilalmának« terhe mellett”

– foglalták össze a tervezet lényegét.

Vachatová tagadta a közreműködést, és arra hivatkozott, hogy az ő számítógépén végezték el a módosításokat. Magára vállalta viszont a tervezet szövegezését Jindřich Rajchl, az SPD képviselője, aki az egyik leghírhedtebb szélsőjobbos politikus Csehországban, és nem csak azért, mert nemrég olyan felnőttfilmes tartalmak kerültek elő, amelyeken feltehetően ő szerepel. Rajchlt bedőlő, fantomizálódó cégekkel, jelentős tartozásokkal, illetve egy halálos betegeket megkárosító őssejtüzlettel is hírbe hozták, ennek ellenére remek kapcsolatot ápol Szijjártó Péter külügyminiszterrel, aki meg is hívta őt januárban Budapestre. Rajchl most arra hivatkozott, hogy ez a választási program egyik fő ígérete, és hogy a kormány programnyilatkozata is tartalmazza.

Ennek ellenére nyilvánvalónak tűnik, hogy Vachatová is részt vett a törvényjavaslat írásában, melyet a cikk szerint parlamenti képviselők készítenek, nem a minisztérium, ezért kikerüli a kötelező szakmai egyeztetést és a minisztériumok, valamint civil szakértők véleményezését.

Tüntetés Pozsonyban a szlovák nonprofit-törvény ellen Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP