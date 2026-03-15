A Trump-rajongó milliárdos Antikrisztusról szóló konferenciáját katolikus körök is bírálják

Peter Thiel amerikai milliárdos befektető, Donald Trump egyik korai támogatója vasárnap nyitotta meg Rómában nem nyilvános konferenciáját, ami az Antikrisztus fogalmát járja körbe. Az esemény hamar magára vonta katolikus kommentátorok figyelmét. A csak meghívottaknak szóló konferencia szerdáig tart, a sajtót kizárták, még a pontos helyszínt pedig sem hozták nyilvánosságra. A szervezők szerint a résztvevők akadémiai, technológiai és vallási körökből érkeznek.

Thiel, a Palantir Technologies társalapítója – egy olyan AI-cég, amely szorosan együttműködik az amerikai védelmi és hírszerző szervekkel – az utóbbi években többet foglalkozik nyilvánosan is vallási és filozófiai kérdésekkel. Tavaly San Franciscóban tartott hasonló előadássorozatot, amely azt vizsgálta, miként jelenhet meg az Antikrisztus – Krisztus ellenfele – a globális színtéren. Thiel különösen attól tart, hogy egy olyan Antikrisztus bukkanhat fel, aki egy világkormányt hoz létre például a nukleáris-, a mesterséges intelligencia- vagy klímakatasztrófa elhárításának ígéretével.

Az 58 éves Thiel evangéliumi keresztény családban nőtt fel, és többször hangoztatta, hogy világnézetét alapvetően a kereszténység határozza meg. Római látogatása azonban feszültséget kelt a katolikus egyház egyes köreiben, különösen azért, mert az első amerikai pápa, XIV. Leó többször is bírálta Trump bizonyos politikai lépéseit, és nyilvánosan figyelmeztetett a mesterséges intelligencia által jelentett veszélyekre.

Római katolikus egyetemek sorra cáfolták azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint ők adnának otthont a Thiel-féle konferenciának, és a pápa hivatalos programja alapján nem terveznek találkozót XIV. Leó és Thiel között.

A Vatikánhoz közel álló értelmiségiek közül különösen élesen fogalmazott Paolo Benanti ferences szerzetes, a pápa mesterséges intelligencia tanácsadója. Szombaton megjelent esszéjében úgy jellemezte Thielt, mint „politikai teológust” a Szilícium-völgyben, és úgy fogalmazott: Thiel egész tevékenysége „időben elnyújtott eretnek cselekedetként olvasható a liberális konszenzussal szemben – kihívásként a polgári együttélés alapjai ellen, amelyeket immár meghaladottnak tart”. Az írás provokatív címet kapott: „Amerikai eretnekség: meg kellene-e égetni Peter Thielt a máglyán?”

Az olasz püspöki konferencia lapja, az Avvenire a napokban több, Thielt erősen bíráló cikket közölt. Az egyik írás arra figyelmeztetett, hogy a technológiai vezetőknek nem lehet megengedni, hogy saját maguk szabják meg etikai határaikat; a kormányzatoknak kötelességük megvédeni a demokratikus ellenőrzést a digitális platformok felett, és fellépni az álhírek terjedése ellen.

Thiel továbbra is szoros kapcsolatot ápol washingtoni körökkel, köztük a katolikus hitre áttért amerikai alelnökkel, JD Vance-szel. (Reuters)