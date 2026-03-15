Iráni külügyminiszter: „Soha nem kértünk tűzszünetet vagy tárgyalást”

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt közölte, Teherán nem kért tűzszünetet és nem is kezdeményezett tárgyalást az Egyesült Államokkal, jóllehet Donald Trump amerikai elnök korábban azt állította, hogy Irán „alkut akar” kötni. Aragcsi a CBS Newsnak adott interjúban hangsúlyozta: „Soha nem kértünk tűzszünetet, és még tárgyalást sem kértünk.”

A külügyminiszter azzal indokolta az elutasító álláspontot, hogy szerinte nincs értelme tárgyalni Washingtonnal, miután az Egyesült Államok kétszer is támadást indított Irán ellen. „Nem látjuk okát, miért kellene amerikaiakkal beszélnünk, hiszen akkor is tárgyaltunk velük, amikor úgy döntöttek, hogy megtámadnak minket – méghozzá másodszor” – mondta Aragcsi a műsorban.

A miniszter a jelenlegi fegyveres konfliktust „Trump elnök és az Egyesült Államok által választott háborúnak” nevezte, amelyben Irán szavai szerint önvédelemre kényszerül. „Ez egy választott háború Trump elnök és az Egyesült Államok részéről, és mi folytatni fogjuk az önvédelmet” – fogalmazott. (Guardian)