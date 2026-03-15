Két Forma-1-es nagydíj is elmarad az iráni háború miatt

Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt elmarad az áprilisi Forma-1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában is.

„A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjak nem kerülnek megrendezésre áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem lesznek helyettesítő versenyek sem”

- ezt a közleményt adta ki a Forma 1-et szervező FIA.

Hamilton köröz a a bahreini pályán a februári szezon előtti teszten. Fotó: ALESSIO MORGESE/NurPhoto via AFP

A bahreini futamot az eredeti menetrend szerint április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később tartották volna meg. „Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve, sajnos ez volt a helyes lépés” - mondta Stefano Domenicali, a FIA elnök-vezérigazgatója.

A megfogalmazás alapján az még nem teljesen kizárt, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken, ha az lehetségessé válik - erről azonban nem közöltek semmi konkrétumot.

A két nagydíj lemondása miatt öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a május 3-i Miami Nagydíj között.