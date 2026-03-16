A kormányhivatal szerint szabálytalanul tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkugyár területén

Szabálytalanul, engedély nélkül raktároztak veszélyes anyagokat a debreceni CATL akkugyár félkész üzemében, erősítette meg a megyei kormányhivatal az RTL Híradónak.

Március elejént írtuk meg, hogy két munkás rosszul lett a debreceni CATL akkumulátorgyárban. „Szédültem, úgy éreztem magam, mintha be lettem volna rúgva. Zsibbadt a kezem, a szám, a nyelvem, égett a szemem […] Felmentünk, és onnantól képszakadás” – számolt be a Tisza Párt hajdú-bihari képviselői, Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő által közzétett videóban az egyik magyar munkás. A videón eltorzított hangú, kitakart arcú nő arról beszélt, hogy egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez. Erről itt írtunk részletesen.

Tárkányi Zsolt, a Tisza helyi képviselője március 11-én osztott meg fotókat a Facebookon, amelyeken veszélyes anyagra figyelmeztető matricákkal ellátott hordók láthatók, amelyeket egy fémkordon vesz körül. A veszélyes anyagokat a csarnokban és a szabad ég alatt is tárolhatták.

Az RTL szerint egy ilyen üzemi területen szenvedhetett mérgezést egy nő még február elején. A CATL először tagadta, hogy mérgezés történt volna, de aztán Tárkányi közzétette a mérgezésről szóló belső vizsgálat dokumentációját. Ezután Tárkányi szerint megpróbálták elszállítani a veszélyes anyagokat és egy sátorba rejteni őket. A kormányhivatal azonban arról tájékoztatta a híradót, hogy már az ezt megelőző napokban helyszíni szemlét tartottak a gyár területén, és szerintük is szabálytalanul tárolták az anyagokat. Megtiltották, hogy engedély nélkül használják az épületet, és környezetvédelmi eljárás is indult.