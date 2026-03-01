Munkahelyi mérgezésről beszél egy debreceni CATL-dolgozó, vizsgálatot követel a Tisza

„Szédültem, úgy éreztem magam, mintha be lettem volna rúgva. Zsibbadt a kezem, a szám, a nyelvem, égett a szemem […] Felmentünk, és onnantól képszakadás” –

ezekkel a szavakkal számolt be a debreceni CATL akkumulátorgyár egyik magyar dolgozója arról a munkahelyén történt mérgezésről, amelyről a Tisza Párt hajdú-bihari képviselői, Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő tettek közzé videót vasárnap reggel a Facebook-oldalukon. A politikusok soron kívüli vizsgálatot és az eredmények azonnali nyilvánosságra hozatalát követelik.

A felvételen egy eltorzított hangú, kitakart arcú nő beszél arról, hogy egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez.

Elmondása szerint egy péntek 13-i napon a műszakvezetője - akit csak „kínai nagyfőnökként” emleget - arra utasította, hogy menjen át a „rework” részlegre, ahol a „nem megfelelőnek minősített" akkumulátorcellákat vizsgálják.

„Pont én fogtam meg azt a darabot, amelyikből hiányzott a póluskimenet” – mondta a nő, aki a videóban álnéven, Enikőként szerepel. Állítása szerint ezen a nyíláson keresztül a cellában keletkező gázok és vegyületek – köztük lítium-, mangán- és kobalttartalmú anyagok – szivárogtak ki a sérült akkumulátorból.

Nem sokkal később rosszul lett. Jelezték, hogy baj van, egy kínai dolgozónak fordítóprogram segítségével próbálták elmagyarázni a helyzetet. A műszakvezető ezután lezárta a területet, értesítették a katasztrófavédelmet, a dolgozókat pedig pihenni küldték.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

Edina a videóban azt is elmeséli, hogy miután kiment levegőzni, visszakísérték az épületbe, ahol elájult. Kollégái szerint félrebeszélt, dadogott, a bal oldala nem mozdult, átmenetileg lebénult.

Tompa Enikő, a Tisza Hajdú-Bihar 2-es választókerületi jelöltje megszerezte a debreceni Kenézy Gyula Kórház orvosi zárójelentését is. A dokumentum szerint Edina munka közben, több órán keresztül lélegezte be az akkumulátorcellából felszabaduló gázt, majd eszméletét vesztette, vagyis az egészségkárosodás munkahelyi körülmények között, munkavégzés közben történt.

Edina azóta is egészségügyi panaszokról számol be: rendszeresen görcsöl a veséje, fájdalmat érez iváskor, és más tünetei is vannak.

Az eset több kérdést is felvet. Nem világos, hogy a feladat ellátásához megfelelő védőfelszerelést kapott-e, illetve miért küldték át egy olyan részlegre, amelyhez – állítása szerint – külön vizsga és képesítés szükséges. Edina szerint nem egyedi esetről van szó: gyakran előfordult, hogy dolgozókat más részlegekre irányítottak át. Úgy tudja, az incidens óta ezen a területen főként filippínó munkásokat foglalkoztatnak, magyar dolgozókat nem engednek be.

A CATL még szombaton, a teljes videó megjelenése előtt közleményt adott ki. Ebben azt írták, vizsgálatot indítottak az ügyben, és a fejleményekről tájékoztatást adnak.

„A szükséges bejelentéseket megtesszük a hatóságoknak, és a kivizsgálás során mindenben együttműködünk” – közölték.

Nem sokkal később a Miniszterelnökség is megszólalt a még nem is publikált, debreceni mérgezésről szóló videó miatt.

Azt írták,

„Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni - kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. A hatóságok minden szabálytalanságot kivizsgálnak és ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul, szigorú büntetéseket szabnak ki.”

A Tisza párt videója videója alig tíz nappal azután jött ki, hogy kiderült: a kormány évekig tudott arról, hogy a gödi Samsung-gyárban a mérgező anyagok koncentrációja messze meghaladta a megengedett határértéket.

Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, a Tisza egyik debreceni jelöltjei, a mostani videó készítői is megszólaltak a debreceni választási kampányról készült pénteki anyagunkban. Politikatörténeti fordulat lenne, ha 1998 óta először nem nyerne a városban a Fidesz, amire éppen a súlyos környezeti terheléssel járó akkumulátorgyárak miatt van esély. Árulkodó, hogy a Fidesz teljes sorcserét hajtott végre 2022-höz képest, noha győztes csapaton nem szokás változtatni.