Nem hülyék, hanem magyarok – hibátlan cím, lead, kivonat és címkézés a kormány honlapján

Szijjártó Péter a a Türk Tanács rendezvényén a Várkert Bazárban 2025. május 21-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Szijjártó Péter a Barátság-kőolajvezeték leállása miatti vita hevében legújabban, az EU-s külügyi tanács ülése előtt azt az erősnek szánt kijelentést tette, hogy:

„Az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok.”

A magyar kormány hivatalos honlapja a külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatáról egészen tökéletes címmel, leaddel, kivonattal és címkézéssel számolt be:

Hát ennél aligha lehet hatékonyabban átvinni egy üzenetet!