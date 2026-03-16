Nyomtalanul eltűnnek a fizikatanárok, de a biológiásokból, a földrajzosokból és a kémiásokból is egyre kevesebb marad

Hét év alatt 21 százalékkal csökkent a természettudományos tantárgyakat (fizikát, kémiát, biológiát, földrajzot) tanító főállású pedagógusok száma a hazai oktatási intézményekben – derül ki a Népszava cikkéből, amely a Köznevelési Információs Rendszer adataira hivatkozik.

A legnagyobb arányban a fizikát is tanító tanárok létszáma csökkent: a 2018. októberi statisztikában 3283-an szerepeltek, a 2025. októberiben pedig 2305-en, ami 29,8 százalékos csökkenést jelent. A biológiatanári képesítéssel is rendelkező pedagógusok száma 21 százalékkal, 3752 főről 2962 főre esett vissza, a földrajzot tanítók 17,6 százalékkal lettek kevesebben, létszámuk 3309 főről 2726 főre csökkent. A kémiát tanító tanárok esetében 15 százalékos a csökkenés, létszámuk 2018-ban 2601 fő, 2025-ben 2210 fő volt.

A Népszava szerint a természettudományos tantárgyakat tanítók létszámcsökkenését annak ellenére sem sikerült megállítani, hogy a kormány 2023-ban már időkorlát nélkül lehetővé tette a pedagógusok számára, hogy a nyugdíjuk megtartása mellett is tovább dolgozhassanak.