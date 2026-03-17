Bravúros teljesítmény: 28 év után jutott ki újra vébére a női kosárválogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott a selejtezőtorna mindent eldöntő utolsó meccsén 89-74-re legyőzte a házigazda Törökországot,

amivel 28 év után újra kijutott a világbajnokságra.

Az ausztrál és a japán válogatott is megnyerte a keddi meccsét, így a magyar csapatnak győznie kellett ahhoz, hogy kijusson a szeptemberi, berlini vébére. A kontinensbajnokként már biztos vb-résztvevő ausztrálok győzelme egyben azt is jelentette, hogy Törökország is kvalifikálta magát, így ők tét nélkül játszottak.

A török Sevgi Uzun és Juhász Dorka. Fotó: ESRA BILGIN/Anadolu via AFP

A magyarok Lelik Réka és Juhász Dorka vezetésével 11 pontos előnyre tettek szert a nagyszünetre, majd fordulás után eredményesen verték vissza a törökök felzárkózását. Az utolsó percekben már a 20 pontos előnyért támadtunk, így sok kérdés nem maradt, a legkeményebb selejtezőcsoport második helyén zártunk Ausztrália mögött.

A női kosarasoknak ez lesz a hatodik vb-szereplése, legutóbb 1998-ban a tizedik helyen végeztünk. Az eddigi legjobb helyezés az ötödik volt, amit 1957-ben értünk el Rio de Janeiróban. (via MTI)