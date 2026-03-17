Egy új tanulmány szerint a kannabisz mégsem segíthet a szorongáson és a depresszión

A kannabisz nem hatékony kezelés a gyakori mentális egészségi problémák esetében, annak ellenére, hogy világszerte egyre több beteg használja erre a célra, állapította meg egy áttekintő tanulmány.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy „nagyon kevés bizonyíték áll rendelkezésre a hatékonyságára” a szorongás, az anorexia nervosa, a pszichotikus zavarok, a poszttraumás stressz zavar vagy az opioidhasználati zavar kezelésében.

A tanulmányt ausztrál (Sydney, Brisbane és Melbourne) és angliai (Bath) egyetemek szakértői készítették, és ez a mai napig a legnagyobb és legátfogóbb elemzés a kannabinoidok, azaz a kannabiszalapú terápiák, szerhasználati és mentális zavarok kezelésében való alkalmazásáról.

Az áttekintést az indokolta, hogy több ország, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada, legalizálta a kannabisz ilyen jellegű terápiás használatát.

Az orvosi célra kannabiszt felíró klinikák adatai szerint a páciensek leggyakrabban mentális betegségeket, például szorongást és depressziót jelölnek meg a használat okaként, ezt követi a krónikus fájdalom.

A kutatók által elemzett bizonyítékok szerint az ilyen orvosi készítmények csökkenthetik a kannabiszfüggőséget, enyhíthetik a Tourette-szindróma tüneteit, és segíthetnek az álmatlanságban szenvedőknek jobban aludni. Úgy tűnik, hogy az autizmus spektrumzavarral élők egyes autisztikus jegyeit is csökkenthetik, bár ezek az eredmények „alacsony” minőségű bizonyítékokon alapulnak.

Ugyanakkor a kutatók szerint nincs ok azt feltételezni, hogy a gyógyászati célú kannabisz segítene a mentális betegségek kezelésében.

„Nem találtunk jelentős hatást a szorongással, anorexia nervosával, pszichotikus zavarokkal, poszttraumás stressz zavarral és opioidhasználati zavarokkal kapcsolatos kimenetekben” — írták a The Lancet Psychiatry folyóiratban, miután 54 randomizált, kontrollált vizsgálatot elemeztek, összesen 2477 résztvevő bevonásával.

Túl kevés bizonyíték áll rendelkezésre annak megítélésére, hogy a kannabinoidok segítenek-e a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, a bipoláris zavar, a kényszerbetegség és a dohányzási zavar kezelésében, és egyáltalán nincs bizonyíték arra, hogy hatékony kezelést jelentenének a depresszió esetében.

„A bizonyítékok hiányát figyelembe véve a kannabinoidok rutinszerű alkalmazása mentális zavarok és szerhasználati zavarok kezelésére jelenleg ritkán indokolt” — vonták le a következtetést a kutatók. (Guardian)