Farkas Örs, Budai Gyula, több NGM-es és egy belügyes államtitkár is hivatalos volt egy NAV-os vezető magánbulijába

Nagyszabású magánrendezvényt tartott a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Demeter Tamás egy somogyi birtokon, a Zselicvölgy Szabadidőfarmon. Demeter karrierjét a Vám- és Pénzügyőrségnél kezdte, majd a NAV bűnügyi főigazgatója lett, 2022 augusztusától pedig a hivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A zselici rendezvénnyel az altábornagyi kinevezést ünnepelte.

A rendezvény azzal került be a hírekbe, hogy balesetben életét vesztette egy résztvevő, egy navos dandártábornok, erről Panyi Szabolcs újságíró írt először, a NAV pedig megerősítette az értesülést.

A Zselicvölgy Szabadidőfarm Hajmáson, Kaposvártól húsz kilométerre Forrás: Panyi Szabolcs

A tragikus baleseten túl azonban van ennek az esetnek egy közérdekű szála is:

Miért voltak meghívva egy független hatóság felsővezetőjének magánrendezvényére pártpolitikusok, konkrétan több minisztérium államtitkárai?

Az általunk megismert meghívotti lista tanúsága szerint ugyanis számos navos tiszt mellett a Nemzetgazdasági Minisztériumból (a NAV felügyeletét ellátó tárca), a Belügyminisztériumból, a Külügyminisztériumból is vártak államtitkárokat és meghívták a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkárát is. Íme az első hat helyen feltüntetett meghívott:

Demeter Tamás meghívottai

Kik ők?

Vágújhelyi Ferenc - a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetéséért felelős államtitkára

- a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetéséért felelős államtitkára Gerlaki Bence - a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára

- a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára Lóga Máté - a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára

- a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Farkas Örs - Miniszterelnöki Kabinetiroda - polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár (az ő meghívása különösen furcsa az általa felügyelt terület természetén túl azért is, mert aktív országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben)

- Miniszterelnöki Kabinetiroda - polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár (az ő meghívása különösen furcsa az általa felügyelt terület természetén túl azért is, mert aktív országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben) Kern Tamás - a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

- a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára dr. Bolcsik Zoltán - a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára

Rajtuk kívül a meghívottak között szerepelt (a listában 17.-ként) Vida Ildikó, a NAV egykori vezetője és (a listában 83.-ként) Budai Gyula, aki a Külügyminisztériumban tölt be tisztséget, ő is országgyűlési képviselő, emellett információink szerint jó kapcsolatot ápol Demeter Tamással.

Összesen 106 név szerepel a meghívottak listáján, ahogy írtuk, sok köztük a NAV állományába tartozó tiszt. Panyi szerint a rendezvényen végül körülbelül nyolcvan fő jelent meg.

Az érintett szervezeteket hétfőn reggel megkérdeztük azzal kapcsolatban, hogy az általunk felsorolt politikusok közül kik és miért vettek részt a hatóság altábornagyának magánrendezvényén. Kérdéseinket a NAV mellett az NGM-nek, a BM-nek, a külügynek és a Miniszterelnöki Kabinetirodának is elküldtük. Egyedül a külügyből érkezett válasz, ahonnan azt írták, hogy Budai Gyula aznap a külügyminiszterrel volt országjáráson Győrben, Sopronban es Kapuváron, magyarul nem vett részt a meghívása ellenére a zselici programon. A többi érintettről nem tudjuk, hogy végül közülük hányan voltak ott a zselici partin.

Külön érdekessé teszi a NAV és a politika ilyen jellegű összefonódásának kérdését, hogy éppen nemrég a NAV és a TEK hajtott végre elfogást egy olyan ügyben, amelyről Lázár János elismerte közvetetten, hogy a kormány politikai érdekei miatt indult, ez az ukrán pénzszállító ügye.

Mellékszál, de Gerlaki, Lóga és Kern államtitkárok azon az elvonuláson is részt vettek volna, amelyet Nagy Mártonék egy osztrák szállodában tartottak volna, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet. Az az esemény is egy magánprogram lett volna – legalábbis ezt mondta róla az NGM.