Azahriah és Co Lee is fellép két nappal a választások előtt Puzsér mozgalmának Rendszerbontó Nagykoncertjén

Többek között Azahriah, az Ivan and the Parazol, Co Lee, Dé:Nash, Kardos-Horváth János és Molnár Tamás is fellépnek a választások előtt két nappal a Kossuth térre szervezett Rendszerbontó Nagykoncerten – derül ki a Puzsér Róbert által alapított Polgári Ellenállás által meghirdetett esemény leírásából.

„A választást megelőző pénteken sorra hangerőt adunk az elaljasult hatalommal szemben kritikus daloknak, hogy megmutassák és a választók tömegében tudatosítsák: véget ért a következménytelenség kora” – mint a szervezők írják, a fellépők listája a napokban folyamatosan bővül.

A bejelentés a Szélsőközép csatornán történt, ahol a szürke öltönybe öltözött Puzsér Róbertet a bőrdzsekis Tóth Jakab azzal konferálta fel, hogy „a szavak ideje lejár, minden politikus elmondta a saját ajánlatát”, de „emiatt megnyílik a tér” a kultúrának és a zenének.

Puzsér szerint a politika a kultúrából fakad, de amilyen „ma Magyarországon a politika, az semmilyen kultúrából nem következik. Annak alapja és a termőtalaja valójában a kultúrharc.” Ebből aztán Puzsér szerint identitáspolitika következik, amiből meg hideg polgárháború következik, „ami itt Magyarországon zajlott az elmúlt 35 évben, és amelynek a nyertese teljesen egyértelműen a Fidesz”.

A médiaszereplő szerint a Polgári Ellenállás az általuk szervezett tüntetéseken már minden kritikai narratívát ismertetett, de „a rendszerellenességnek van egy érzelmi hangoltsága is”, amit a rendszerellenes dalok közvetítenek. A fiatalok, a tevékenyek és a városlakók indulatait ezek az előadók „kulturális mederben tartják”. Ők szeretnék ezeket az indulatokat „az azokhoz tartozó dalok képében egymásba vezetni. Ezáltal a kultúrát és a politikát egy csatornába vezetjük, és a kultúra erejével hajtjuk meg a politikát.” A cél tehát a választói hajlandóság növelése.