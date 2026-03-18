Hittler és Zielinski összecsap Franciaországban

A 2785 polgár által lakott Arcis-sur-Aube polgármestert úgy hívják, hogy Hittler. Őt leváltani igyekvő ellenfele: Zielinski. A kisvárosban vasárnap tartják a polgármester-választás második fordulóját, és a jelöltek versengése egy csapásra híressé tette a települést.

„Egész életemben viccelődtek a nevemmel, néha bajuszt is rajzoltak a választási plakátjaimra, de nem csináltam nagy ügyet belőle – mondta a BBC-nek Charles Hittler. – Most azonban kicsúszott a kezemből az irányítás. Láttam cikkeket, amelyekben azt írták, Arcis-sur-Aube lakosságának 37 százaléka hitlerista. A feleségem zokogott” – mesélte.

A francia közösségi médiát a BBC cikke szerint elárasztották a humorosnak szánt bejegyzések az Adolf Hitler néhai német diktátor és a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti csatáról.

„Ha az emberek a városról és a politikánkról beszélnének, az jó lenne, de csak a nevünk érdekli őket” – kesergett Hittler.

A jobbközép polgármester ellenfelének teljes neve: Antoine Renault-Zielinski. A 28 éves jelölt vezetéknevének második fele lengyel édesanyjától származik. „Az emberek gyakran kérdezik tőlem, hogy rokonságban állok-e Zelenszkijjel, erre nemmel kell válaszolnom” – magyarázta. Renault-Zielinski a napokban kapta fel a fejét arra, hogy több X-bejegyzésben visszaköszön a versengésük. „Előbb azt hittem, ez csak valami buta vicc, de fokozatosan rájöttem, hogy mindenki rólunk beszél” – jegyezte meg.

Hittler és Renault-Zielinski harmadik kihívóját Annie Soucat-nak hívják. Az első kört Hittler nyerte, de csak kis különbséggel előzte meg két ellenfelét. (via BBC)