Két hónappal a döntő után új győztese van az Afrikai Nemzetek Kupájának

Az Afrikai Labdarúgó Szövetség megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a kaotikus döntőt 1-0-ra megnyerő, de meccs közben tiltakozásul közel negyedórára levonuló Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek, írja a BBC.

Az történt ugyanis, hogy a Rabatban játszott döntő hosszabbításában a játékvezető büntetőt ítélt a marokkóiaknak. A szenegáliak ezt nem fogadták el, tiltakozásul levonulták a pályáról, és 17 percen át állt a játék. Majd miután visszatértek, a szenegáli kapus kivédte a marokkói Brahim Diaz által lőtt, nagyon megalázónak szánt panenkázást, később pedig Pape Gueye győztes gólt szerzett a szenegáliaknak.

A mostani döntéssel viszont Marokkónak adták a győzelmet, méghozzá 3-0-val – nem mintha ez utóbbinak lenne jelentősége.

Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1-0-s végeredményt, de több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabott ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

A szenegáliak a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulhatnak.