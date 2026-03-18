Négygólos vereséggel kiesett a Fradi az Európa-ligából

A múlt heti budapesti győzelmének köszönhetően kétgólos előnyről kezdte az Európa-liga nyolcaddöntőjének a visszavágóját a Ferencváros a Braga ellen.

Akárcsak az első meccsen, most sem volt magyar mezőnyjátékos az FTC kezdőjében, egyedül a kapus Gróf Dávid nem volt légiós. (Gróf a két meccs között a Békemenettel hangolt, sétált a molinónal és felültették a VIP-lelátóra is Orbán Viktor mögé.)

A Budapesten visszafogottan játszó portugál csapat egészen mást tempóban kezdett otthon, már a 11. percben megszerezték a vezetést Horta révén, alig négy perccel később pedig le is dolgozták a hátrányukat, Grillitsch egy blokkolt labdát küldött 17 méterről kapura, a védhető lövés az elvetődő Gróf teste alatt került a kapuba.

A portugálok nem álltak le, a 34. percben már a harmadik góljukat rúgták, Martinez lépett meg, és bepöckölte a labdát a kifutó Gróf és a kapufa között. Így már gólt kellett volna szereznie a Fradinak legalább a hosszabbításhoz, de az első félidőben erre esélye sem volt: mindössze egy távoli, nagyon rossz lövésig jutottak Yusuf révén, kaput eltaláló lövés nem került a statisztikába.

A második félidő elején a Fradi igyekezett valamit kezdeni a labdával, szögletig eljutottak (mint kiderült, ez egyszer sikerült csak), de gólt megint a portugálok rúgtak. Az 53. percben szétpasszolták a Fradi védelmét, a helyzetet Horta fejezte be a 16-osról a kapufa mellé küldött szép lövéssel. A Braga csapatkapitánya a második gólját szerezte.

Négygólos hátrányban, az 57. percben jutott el a Fradi az első helyzetéig, Yusuf nyomult a kapu felé, de a 9 méterről leadott gyenge lövését könnyedén szedte össze a Braga kapusa. Robbie Keane középpályás (Abu Fani) helyett csatárt küldött a pályára (Franko Kovacevic), de komolyabb veszélyt csak egy 20 méteres, életerős Julio Romao lövés okozott. A 71. percben lépett pályára az első (és ezen a meccsen egyetlen) magyar mezőnyjátékos, Gruber Zsombor érkezett Jopesh helyett. (Az első meccsen Madarász Ádám kapott lehetőséget a mezőnyben egyedüli magyarként, a 90. percben léphetett pályára.)

Nem adta fel a Fradi, gyűrte az ellenfelét, de a Braga távol tudta tartani a kaputól az FTC-t.

A FTC a 16 között búcsúzott az Európa-ligától.

Braga (portugál) – Ferencváros 4-0 (3-0)

v.: Glenn Nyberg (svéd)

Braga: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (Dorgeles, 76.), Grillitsch (Rodrigues, 76.), Gorby (Moscardo, 65.) – Horta (Moutinho, 76.), Pau Víctor (Navarro, 82.), Zalazar

Ferencváros: Gróf – Cissé, Raemaekers, Gomez – Makreckis, Kanichowsky (Cadu, 78.), Abu Fani (Kovacevic, 60.), Romao, O’Dowda – Yusuf (Keita, 78.), Joseph (Gruber, 71.)

Gólszerző: Horta (11., 53.), Grillitsch (16.), Martínez (34.)