Gulyás Gergely szerint ha Trump kérné, megfontolnánk, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában

Ismerősnek tűnő mondatok hangoztak el a katonák háborúba küldésének megfontolásáról. Csütörtök délelőtt Gulyás Gergelyt kérdeztük a kormányinfón, ez a párbeszéd-részlet kerekedett ki belőle:

– Donald Trump kérte, hogy Magyarország is segítsen a Hormuzi-szoros felszabadításában? – Nem. – És segítenénk neki, hogyha ezt kérné? – Ha ő ezt kérné, megfontolnánk.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Magyar Péter a Facebookon szinte azonnal reagált a kormányinfón elhangzottakra, posztjában azt írta:

„Orbán Viktor háborúba vinné Magyarországot, ha Donald Trump kéri? Egy mondattal semmisítette meg Gulyás Gergely az Orbán-kormány békepropagandáját.

Gulyás Gergely ma azt mondta a kormányinfón, hogy amennyiben az amerikai elnök kéri, akkor megfontolják, hogy segítünk Amerikának az iráni háborúban. Ez magyarul azt jelenti, hogy Orbán magyar katonákat küldene egy háborúba, ha Donald Trump erre kéri.”

De miért is kezdtem úgy a cikket, hogy ismerősnek tűnő mondatok ezek?

Négy évvel ezelőtt a Fidesz a választások előtti utolsó hetekben minden létező pillanatban Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet háborúpártizta, miután az a Partizánnak adott interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, azt felelte:

Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.

Bővebben ebben a kontextusban beszélt erről Márki-Zay:

MZP: Ha nem Putyin szövetségeseiként viselkedünk, hanem a NATO keretein belül, akkor Magyarország a katonai szövetség keretein belül minden segítséget megadhat Ukrajnának.

GM: Akár katonait is?

MZP: Hát hogyha a NATO úgy dönt, akár katonait is, de egyelőre erről szó sincs, nyilvánvalóan azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország lojális tagja kell, hogy legyen, nyilván Magyarország hasonló missziókban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig… nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer.