Lázár szerint csak drog, kurvák és szervezett bűnözés érkeztek Ukrajnából az elmúlt 30 évben

POLITIKA

Az építési és közlekedési miniszter csütörtök este Mohácson kampányolt a KDNP-s Hargitai János mellett, és amikor Ukrajna uniós csatlakozásának megakadályozásáról beszélt, bevetette a maffiázós érvet:

„A magánszemélyeknél van kint 800 ezer lőfegyver, és akkor nem beszéltünk a szervezett bűnözésről, a drogról meg a kurvákról, ami Ukrajnából jött az elmúlt 30 évből. Mert ennyi jött ide Ukrajnából, ugye? Csak hogy pontosan tisztázzuk a helyzetet.”

Forrás

A miniszter szerint az ukrán tagság „életveszély”, és garantálja, hogy „soha a büdös életben'” nem szavazza meg a parlamentben a csatlakozást.

választás 2026 POLITIKA hargitai jános maffia drog Mohács országgyűlési választás 2026 Lázár János kurva választás 2026
