Ismerje meg Dr. Szabót, akit Szentkirályi Alexandra megkötözött és betett a csomagtartójába

Egészen zavarba ejtő videóval rukkolt elő Szentkirályi Alexandra szombaton. Emberrablók, szervkereskedők, kábítószer, szélsőséges katonai csoportok – sorolja a csomagtartóba dobott, megkötözött kezű biodíszlet előtt Szentkirályi, mivel fenyegeti Magyarországot a három éve orosz agressziót nyögő Ukrajna hipotetikus uniós tagsága. A Telex arra is felhívja a figyelmet, hogy Szentkirályi hamis állításai a különböző ukrán bűnözőkről az orosz dezinformációs kampányok visszatérő elemei.

De ki az az ember, aki Szentkirályi csomagtartójában az ukrán maffia áldozatát alakítja? Dr. Szabó Botond Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, aki végigkampányolta Szentkirályi mellett a 2024-es önkormányzati választást.

Dr. Szabó Botond Zsolt 26 éves, LinkedIn profilja szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett, kicsit dolgozott az Orbán Gáspár barátai által alapított Axiómánál (ezen a csatornán mondta Novák Katalin, hogy a nők fogadják el, hogy kevesebbet keresnek a férfiaknál), jelenleg pedig a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozik. Ebben a tavalyi videóban azt mondja, hogy a Kabinetiroda Parlamenti Államtitkárságán vezető kormányfőtanácsos, és emellett a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságán is dolgozik. Hogy pontosan mit csinál ott, az nem derül ki, de az igen, hogy már évek óta a Mathias Corvinus Collegium hallgatója, ahol rengeteg dolgot tanult meg, például a hatékony önérvényesítést és vitázási készségeit is fejlesztette. Ezeket valószínűleg nem vetette be a videó elkészítése előtt, vagy csak komolyan vette saját bemutatkozását az MCC honlapján, ahol ezt írja magáról:

„Nem szeretem a mainstream világát és semmi mást sem, ami unalmas vagy tömegszerű.”

Akár a Kabinetiroda, akár a Belügyminisztérium munkatársaként, de dr. Szabó végigtolta tavaly a főpolgármesteri kampányt a Fidesz jelöltje mellett. Ott volt Hidvégi Balázs mellett, mikor bejelentették, hogy Szentkirályi összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A fenti képen akkor látható, amikor Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a jelöltek és az aktivisták eligazításán az V. kerületben. De szinte minden kampányeseményen felbukkant Szentkirályi mellett dr. Szabó, még a visszalépésének bejelentésekor is közvetlenül mögötte állt.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Dr. Szabó kutatási témája az MCC-n a Facebook szuverenitásra és alapjogokra gyakorolt hatása, az oda feltöltött videóval most a gyakorlatban is tett azért, hogy vizsgálhassa milyen hatása lesz egy gyűlöletkeltő, dezinformációs videónak.