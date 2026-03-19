Orbán Viktor és Robert Fico sem támogatta az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Magyarország és Szlovákia vezetője nem értett egyet azzal a közös állásfoglalással, amely több pontban Ukrajna támogatásáról, jövőjéről és Oroszország újbóli elítéléséről szólt. Ebben az uniós vezetők egyértelművé tették, hogy Ukrajna jövője az Európai Unióban van, az EU pedig továbbra is átfogó politikai, pénzügyi, katonai és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának.

A csúcson ismét elítélték Oroszországot az ukrán civil és energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt, és további segítséget ígértek az energiarendszer helyreállítására. A dokumentum külön kitér arra is, hogy egyes országok – köztük Irán, Belarusz és Észak-Korea – támogatást nyújtanak Oroszországnak, amit az EU határozottan elítél.

Az EUrologus szerint az Ukrajnáról szóló megbeszélés kezdetén António Costa elnök kitért Magyarország magatartására a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitellel kapcsolatban. Ezt tavaly decemberben hazánk is megszavazta, majd a Barátság kőolajvezeték leállása után visszavonta a hozzájárulást Orbán. Costa szerint ez elfogadhatatlan, és sérti a Szerződésekben foglalt jóhiszeműség és lojális együttműködés elveit, írja a hvg cikke.

A lap szerint 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbán Viktor viselkedését.

A Politico szerint a csúcs előtt egy zárt ajtók mögötti brüsszeli külügyminiszteri találkozón a német külügyminiszter, Johann Wadephul már jelezte, hogy az EU türelme elfogyott: Magyarország obstrukcióját többé nem lehet eltűrni, a német miniszter megjegyzései állítólag „nagyon egyértelműek” voltak, és más külügyminiszterek még ennél is keményebben fogalmaztak, ami meglepte Szijjártót.

„Orbánnak meg kell értenie, hogy folyamatosan feszegeti annak határait, amit a többi tagállam hajlandó eltűrni” – mondta egy másik diplomata. „Ez nem mehet így tovább.” Egy harmadik diplomata így fogalmazott: „Ennek biztosan következményei lesznek a választások után. Csak kivárunk.”