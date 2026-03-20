A hétvégén futóverseny miatt forgalomkorlátozások lesznek a rakpartokon és a Margitsziget környékén

A hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást, ezért lezárásra kell számítani a többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten.

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak. Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15:30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Vasárnap az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között lesznek lezárások. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatban a BKK Info oldalon. (MTI)