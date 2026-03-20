Gyújtogatás történt egy cseh fegyvergyárban, amely Ukrajnának gyárt drónokat

Péntekre virradóan tűz ütött ki az LPP Holding fegyvergyár raktárcsarnokában a csehországi Pardubice külvárosában. Senki sem sérült meg, a kár mértéke egyelőre ismeretlen. A cég együttműködik az izraeliekkel, de Ukrajna számára is fejleszt fegyvereket. Egy magát a cionzimus ellen harcolóként emlegetett csoport azt állítja, hogy ők gyújtották fel a raktárat, de több jel is utal rá, hogy fiktív csoportról van szó. Lubomír Metnar belügyminiszter szerint terrortámadás történt, Andrej Babiš miniszterelnök pedig péntek estére összehívta az Állambiztonsági Tanács ülését.
A tűzoltók pénteken hajnalban kaptak riasztást a tűzről, amely teljesen elpusztított egy csarnokot, és átterjedt a szomszédos adminisztratív épületre is. A rendőrség szerint a jelek szándékos gyújtogatásra utalnak, a belügyminiszter válságstábot hívott össze, a nyomozásba a titkosszolgálatok és a terrorelhárítás szakértői is részt vesznek.
A támadás célpontja az LPP Holding, az izraeli Elbit fegyvergyártó céggel közösen pilóta nélküli repülőgépeket és földi járműveket gyártó cseh vállalat gyártóüzeme volt. A vállalat többek között mesterséges intelligenciával vezérelt drónok gyártására összpontosít az ukrán hadsereg részére.
A támadásért egy Földrengés Frakció nevű csoport vállalta a felelősséget, amely több cseh szerkesztőségnek is elküldte a nyilatkozatát. Ebben a támadásukat úgy írják le, mint ami az „izraeli fegyveripar európai epicentrumát” érte. Szerintük a pardubicei központ a „legnagyobb izraeli fegyvergyártó terjeszkedését” szolgálta.
A Voxpot nevű cseh portál megállapításai szerint a csoport internetes domainjét a tűz előtti napon regisztrálták egy izlandi székhelyű tárhelyszolgáltatón keresztül. A lap biztonsági erőknél lévő forrásai nem zárják ki annak lehetőségét, hogy egy hamis zászlós hadműveletről volt szó, amelyben a támadók Izrael elleni harcot ígértek, de a valódi motivációjuk más lehet.
A Seznam Zprávy hírportál által megszólaltatott szakértő szerint pedig mind az iráni, mind pedig az orosz szál is hihetőbb az akcióban, mint a palesztin. Csehországban 2015-ben már történt egy hasonló eset: akkor a vrběticei lőszerraktár robbant fel, a gyanú szerint orosz titkosszolgálati szabotázsakció következtében.