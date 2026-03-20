Robbantással fenyegette meg iskoláját egy 14 éves budapesti fiú

Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt hallgattak ki egy 14 éves budapesti fiút, aki robbantással fenyegette meg iskoláját – írja a police.hu.

A kispesti rendőrkapitányság szerint a fiatal szerda reggel 8 óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A rendőrök még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten, majd előállították őket. Végül sem a fiúknál, sem az iskolában nem találtak nem találtak robbantásra alkalmas eszközt.