Szijjártó többet szelfizett mint beszélt a rákospalotai utcafórumon

Fideszes „szerencsekereket” és TikTok-videókat forgattak Rákospalotán, amíg várták, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter is befusson az utcafórumra. Mindkettőt a fideszes jelölt, Németh Balázs, a frakció szóvivője, a párt helyi jelöltje vezényelte, a videót kölcsöntáblákkal forgatták.

Németh a Budapest 13-as egyéni választókerületben indul, amit szintén újraszabtak erre a választásra. A választókerület főként a XV. kerületet fedi le, de jutott egy kis IV. kerület is. 2022-ben ezen a környéken kikapott a Fidesz: a XV. kerületben kicsit, a IV.-ben nagyon, ráadásul mindkét győztes DK-s képviselő újraindul. A Tisza mellett azért kérdéses az esélyük, és Németh Balázs sem adja fel.

A jelöltnek most nem volt más szerepe, mint fenntartani a hangulatot, míg megjön Szijjártó, elémenni, felkísérni a színpadra és átadni neki a szót. Szemmel láthatóan örültek neki, egy idősebb nő meg is jegyezte, „pont úgy néz ki, mint a képeken.” Azért bő száznál több embert nem tudtak megmozgatni.

Szijjártó a szokásos körökkel jött, háborús veszélyek korszaka jön, olajválság fenyeget, az EU megint a rövidebbet húzhatja, „blokkolják” a Barátság-vezetéket, Brüsszel és Kijev összefogott, Ursula von der Leyen és Zelenszkij elnök színjátékot játszik.

„Mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok” – ismételte meg a pár napja kitalált fordulatot Szijjártó a Barátság-vezetékkel kapcsolatban. Megismételte, hogy nem küldünk katonát, pénzt, Ukrajna nem lesz EU-tag, és küzdenek a nyílt és nem nyílt ukrán beavatkozás ellen a választásokba. Utóbbira semmilyen példát nem hozott.

Magas labda volt, mikor arról beszélt, hogy a virtuális világban lehet álhírt terjeszteni, és az igazság részeként tálalni mindezt. Ő és más fideszesek ugyanis sorra osztották meg tényként a tiszás Nemzeti meneten kifeszített ukrán zászlót, mintha az a valóság volna, holott egy Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség által kitalált provokáció volt.

Nem erre vitte tovább, hanem arra, hogy mennyivel többen voltak a fideszes rendezvényeken, és hogy megnyerték az utóbbi időközi választásokat Balmazújvárosban illetve Kazincbarcikán, amiből messzemenő következtetéseket vont le a Fidesz.

A fórum közben öten folyamatosan tartottak két hatalmas táblát: az egyiken az volt, hogy „van már lakásod Moszkvában?”, a másikon pedig furmányosan hazaárulással vádolták meg (a Büntető törvénykönyv vonatkozó paragrafusa szerepelt a táblán). Szijjártó nyugtatta a fórumozókat, hogy ne üljenek fel a provokációnak, különben a 444 majd arról ír, hogy ők provokáltak. Egy nő is tartott fel egy táblát „már csak 22 nap és megbukik a Fidesz”, amit egy férfi magyar zászlóval próbált eltakarni. Szijjártó itt is közbeszólt, hogy hagyják.

A kartontáblát tartókat megkérdeztük, pártot képviselnek-e, egyikük azt mondta, civilek. Az akció nem volt meglepetés, egy fotós előre szólt, hogy jönnek, igaz, ő ellenzéki párthoz kötötte őket. A jelenlévők is ezt találgatták.

Szijjártó a nagyjából 22 perces beszéde végén támpontokat adott az aktivistáknak arra, mivel keressék fel a bizonytalankodókat a választásig hátralévő időszakban. Az üzenet nem meglepő: az elmúlt 16 év nehéz volt, sok válsággal, de nagyon sok eredményt is elértek. Azzal zárt, hogy „egy null kilométeres kalandorra, aki még a bejáratot sem találja el”, nem lehet rábízni az országot.

A Tiszát egyébként viszonylag keveset emlegette. Németh Balázs készült: gyűjtött üzeneteket Zelenszkijnek, a papírokat egy zsákban átadta Szijjártónak, hogy magával vihesse azokat valamelyik tárgyalásra.

A fórum fő része – mint kiderült – ezután jött: a miniszter lement a színpadról szelfizni az emberekkel.

A hithű fideszesnek ez nyilván nagy élmény volt. Egy tiszás kitűzős lány is fotózkodott vele, amit a miniszter érzékelt. „Ezért ki fognak rúgni” – mondta Szijjártó, mire a lány megnyugtatta, hogy nem, majd arról beszélt, meghallgatja mindkét oldalt. „Így kell” – nyugtázta a miniszter.

Pár méterrel arrébb nem volt ilyen kedélyes a hangulat: több fideszes leállt veszekedni a táblát tartókkal, egy szóváltás majdnem tettlegességig fajult, úgy kellet szétválasztani a szereplőket.

A szeflizés egyébként nagyjából annyi időt vitt el, mint a beszéd. Kérdezni nem lehetett a minisztert, a stábjából megtudtuk, azt azért hagyták el, hogy a szelfizés miatt ne csússzanak meg. Pénteken Szijjártó is két fórumot nyomott le, Vácon van a következő Rétvári Bencével, kicsit nagyobb felhajtással, mint ez volt.

Ahogy Lázár Jánost, úgy Szijjártót is több minisztériumi munkatársa elkísérte a fórumra, a sajtófőnökön és más, gyaníthatóan sajtós munkatárson kívül itt volt Gáspár Evelin és természetesen Budai Gyula, Szijjártó szárnysegédje is.