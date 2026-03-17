Lázár János véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók neveivel és rengeteg mobiltelefonszámmal

A keddi paksi Lázárinfó Expresszre robogva, az autóban adott gyorsinterjút a saját munkatársainak Lázár János, zöld kabát helyett ezúttal kék pulóverben.

A miniszter ölében ott voltak a felkészüléshez szükséges papírok „FORGATÓKÖNYV” címmel, amelyeket óvatlanul a kamera felé tartott, így pár dolog kiderült a nagyközönségnek is.

Például az, hogy az elvileg nem miniszterként, hanem szigorúan fideszesként kampányoló, emiatt a miniszterségét fel is függesztő Lázár János mai paksi és szekszárdi kampányfórumainak forgatókönyvén

„Minisztérium részéről”

címszó alatt egy rakat minisztériumi dolgozót is megneveznek, miniszterhelyettestől a személyi titkáron és a videóson át a sajtósig. Itt ugye az egy érdekes kérdés, hogy vajon összekeverednek-e a Fidesz mint párt erőforrásai az állami, mindenki adóforintjaiból fizetett erőforrásokkal.

Ezen a képen nem, de az eredeti felvételen ez elolvasható

Aztán van még a papíron rengeteg mobiltelefonszám és név is, sőt, egy autó rendszáma és a használójának a neve is olvasható rajta. Kiderül ezek alapján, hogy a Lázárinfó Expresszen részt vesz például valamilyen módon Süli János országgyűlési képviselő, Berlinger Attila szekszárdi polgármester és kapcsolattartóként Zsikó Zoltán fideszes népdalénekes is és Biró Marcell is, akiről cikkünk egy korábbi verziójában azt írtuk, hogy a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának neve, de ez tévedés, csak névazonosságról van szó, ezért az érintettektől elnézést kérünk.

Megkerestük Lázár Jánosékat, a miniszter egyik munkatársa azt mondta, hogy a telefonszámok természetesen nem szándékosan olvashatók, a minisztérium munkatársai pedig munkaidő után vesznek részt a Lázárinfós munkában, így nincs közük a minisztériumi munkájukhoz.