Váratlanul szorossá vált a szlovén választás, amibe most még egy titkosszolgálati botrány is belekavarhat

Robert Golob balközép-liberális kormánya nem túl népszerű.

A kihívója és Orbán Viktor szövetségese, Janez Janša viszont nagyon megosztó, de így is az ő pártját tartották a választás esélyesének.

Az utóbbi hetekben azonban folyamatosan csökken a különbség, ráadásul Janšát most azzal vádolják, ugyanazt az izraeli hírszerzőcéget küldte rá ellenfeleire, amely magyar civileket is tőrbe csalt korábban.

Sokáig úgy tűnt, relatíve kevés izgalom várható a március 22-i parlamenti választásokon Szlovéniában: Robert Golob balközép-liberális koalíciójának egyértelműen megkopott a népszerűsége, miközben a szlovén politika nagy túlélője, a jobboldali populista Janez Janša pártja, az SDS biztosan vezetett a közvélemény-kutatásokban. A különbség kicsit szűkülni látszott az utóbbi hónapokban ugyan, de nem sok minden utalt rá, hogy Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (GS) beérheti az SDS-t. Márciusban azonban évek óta először jelentek meg olyan felmérések, melyek a GS előnyét mutatják (noha érdemes megemlíteni, hogy eléggé szórnak a mérések), ráadásul az utolsó héten még kirobbant egy botrány is, amely külföldi beavatkozást is valószínűsít.

Azaz közvetlenül a választások előtt teljes a bizonytalanság, amelyet csak fokoz, hogy a kifejezetten arányosságra törekvő, a nagy pártokat alig felülreprezentáló rendszerben valójában semmit nem garantál az első hely, és minden a koalíciókötésen múlik majd.

Könnyen lehet akár az is, hogy végül egyik koalíció se tud többséget szerezni. A lehetőségekhez képest azért megpróbáljuk megnézni, mire számíthatunk vasárnap, annál is inkább, mert Janša és Orbán Viktor jól dokumentált kapcsolata miatt magyar vonatkozásai is lehetnek a délnyugati szomszédunkban rendezett választásnak.

Előtérben az SDS, középen a GS plakátja

Orbán és Janša szövetségét Putyin gyengítheti