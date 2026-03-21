800 millió dolláros kárt okoztak az iráni légicsapások az Egyesült Államoknak

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) jelentése és a BBC elemzése szerint a károk nagy részét Irán kezdeti megtorló csapásai okozták az Egyesült Államok és Izrael közötti háború megindítását követő héten.

Az amerikai katonai infrastruktúrában becsült 800 millió dolláros kár jól mutatja, hogy milyen komoly költségekkel kell szembenéznie az Egyesült Államoknak a konfliktus elhúzódása során.

Füst száll fel a bagdadi amerikai nagykövetség épületéből március 14-én Fotó: -/AFP

„A régióban található amerikai bázisokat ért károkról a valós adatok hiányosak” – mondta Mark Cancian, a CSIS vezető tanácsadója és a tanulmány társszerzője. „Bár a kár jelentősnek tűnik, a teljes összeg csak további információk birtokában lesz ismert.”

Irán csapásai egyebek mellett az amerikai légvédelmi és műholdas kommunikációs rendszereket vettek célba Jordániában, az Egyesült Arab Emírségekben és más országokban a Közel-Keleten. A károk jelentős részét a jordániai légibázison található Thaad rakétavédelmi rendszerre mért csapás okozta. Az iráni légicsapások további 310 millió dolláros kárt okoztak az épületekben, létesítményekben és egyéb infrastruktúrában.

Az Egyesült Államok 13 katonát veszített, az amerikai-izraeli támadások február 28-i elindulása óta. Az Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (Hrana) becslése szerint a halálos áldozatok száma viszont elérte a 3200-at, köztük 1400 civilt.

Az iráni csapások okozta károk az Egyesült Államok háborús költségeinek töredékét teszik ki. A Védelmi Minisztérium szerint a háború első hat napja 11,3 milliárd dollárba került. A CSIS szerint az első 12 nap pedig 16,5 milliárd dollárba.

A Pentagon további 200 milliárd dolláros finanszírozást kér a háborúhoz. Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön azt nyilatkozta, hogy ez az összeg „változhat”.