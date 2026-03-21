Orbán: A védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősíteni a védelmet a csehországi támadás után

belföld

„Csehországot tegnap terrortámadás érte”, kezdte legújabb Facebook-videóját Orbán Viktor miniszterelnök. Erre hivatkozva még az éjjel egyeztetéseket folytatott a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel, ami után két döntés született:

  1. a támadást végrehajtó nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánították, vagyis ha bármely tagja Magyarország területére lépne, azonnal elfogják,
  2. illetve az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is megerősítették a védelmet. (Arról, hogy az energetikai létesítményekhez katonákat rendelnek ki, még február végén, az iráni háború kitörése előtt döntöttek Orbán az ukrán olajblokád fenyegetettségre hivatkozva)

Orbán szerint a támadás a közel-keleti háború kirobbanása nyomán fokozódott terrorfenyegetettség következménye. Emlékeztetett, hogy a háború kitörése után egyből megemelték a terrorfenyegetettség szintjét.

Forrás

Az LPP Holding fegyvergyár raktárcsarnokában péntek virradóra ütött ki tűz a csehországi Pardubice külvárosában. Senki sem sérült meg, a kár mértéke egyelőre ismeretlen. A cég együttműködik az izraeliekkel, de Ukrajna számára is fejleszt fegyvereket. Egy magát a cionzimus ellen harcolóként emlegetett csoport azt állítja, hogy ők gyújtották fel a raktárat, de több jel is utal rá, hogy fiktív csoportról van szó. A támadásért egy Földrengés Frakció nevű csoport vállalta a felelősséget, amely több cseh szerkesztőségnek is elküldte a nyilatkozatát. Ebben a támadásukat úgy írják le, mint ami az „izraeli fegyveripar európai epicentrumát” érte. Szerintük a pardubicei központ a „legnagyobb izraeli fegyvergyártó terjeszkedését” szolgálta.

belföld csehország terrorfenyegetettség LPP Holding gyújtogatás orbán viktor védelmi ipar Földrengés Frakció
Gyújtogatás történt egy cseh fegyvergyárban, amely Ukrajnának gyárt drónokat

Az akciót egy anticionista csoport vállalta magára, de több jel is utal rá, hogy a gyújtogatók valódi motivációja más volt. A kormány terrortámadásként kezeli az ügyet.

Inkei Bence
külföld

A kirendelt katonák képe is a Fidesz nyers propagandacéljait szolgálja

Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Orbán Viktor „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a választások előtt drónberepülésekkel fog pánikot kelteni a kormány.

Urfi Péter
POLITIKA