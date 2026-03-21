Orbán: A védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősíteni a védelmet a csehországi támadás után

„Csehországot tegnap terrortámadás érte”, kezdte legújabb Facebook-videóját Orbán Viktor miniszterelnök. Erre hivatkozva még az éjjel egyeztetéseket folytatott a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel, ami után két döntés született:

a támadást végrehajtó nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánították, vagyis ha bármely tagja Magyarország területére lépne, azonnal elfogják, illetve az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is megerősítették a védelmet. (Arról, hogy az energetikai létesítményekhez katonákat rendelnek ki, még február végén, az iráni háború kitörése előtt döntöttek Orbán az ukrán olajblokád fenyegetettségre hivatkozva)

Orbán szerint a támadás a közel-keleti háború kirobbanása nyomán fokozódott terrorfenyegetettség következménye. Emlékeztetett, hogy a háború kitörése után egyből megemelték a terrorfenyegetettség szintjét.

Az LPP Holding fegyvergyár raktárcsarnokában péntek virradóra ütött ki tűz a csehországi Pardubice külvárosában. Senki sem sérült meg, a kár mértéke egyelőre ismeretlen. A cég együttműködik az izraeliekkel, de Ukrajna számára is fejleszt fegyvereket. Egy magát a cionzimus ellen harcolóként emlegetett csoport azt állítja, hogy ők gyújtották fel a raktárat, de több jel is utal rá, hogy fiktív csoportról van szó. A támadásért egy Földrengés Frakció nevű csoport vállalta a felelősséget, amely több cseh szerkesztőségnek is elküldte a nyilatkozatát. Ebben a támadásukat úgy írják le, mint ami az „izraeli fegyveripar európai epicentrumát” érte. Szerintük a pardubicei központ a „legnagyobb izraeli fegyvergyártó terjeszkedését” szolgálta.