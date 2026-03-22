1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal

Sokan féltették a politikai múlttal nem rendelkező tiszás országgyűlési képviselőjelölteket a nyilvánosságtól. Ami persze egy vicc, hiszen egy embernek, aki politikus szeretne lenni, inkább keresni és nem kerülni kell a nyilvánosságot.
Így volt ez a Tisza által sokat hangoztatott 1989-90-es rendszerváltás idején is. Politikai múlttal nem rendelkező emberek ezrei döntötték el, hogy megpróbálnak bejutni a parlamentbe, és mindent elkövettek azért, hogy bekerüljenek az újságba. Igaz, akkor egy romokban heverő kommunista párt és egy átfestett szocialista párt jelentette a hatalmat. Most meg egy még mindig erős állampárti Fidesz, a régi kommunistákkal szemben nekik megvan az erejük, hogy lecsapják a magas labdákat, és megdolgozzák a közvéleményt (bár ez nem mindig sikerül). Közben meg úgy viszonyulnak a többpártrendszerhez és a demokratikus értékekhez, ahogy az MSZMP tette azt mondjuk 1976-ban, a pangás éveinek kellős közepén.
A Tisza kezdetben inkább dugdosta a jelölteket, van is erre ok, én nem mondom. Jó példa erre Judák Zsolt, a Tisza kalocsai képviselőjelöltje, aki Magyar Péterrel egy színpadon szerepelve volt képes bődületes marhaságot mondani Orbánról és egy őt megerőszakoló képzeletbeli fiatalkorú lányról. De még jobb példa Márki-Zay Péteré, aki 2022-ben miniszterelnök-jelöltként egy nehéz nap végén a Partizánban arról beszélt: akár katonákat is küldene az orosz–ukrán háborúba, amire aztán a Fidesz egy egész kampányt épített, és nyert soha nem látott arányban. Vagy ott van a mostanában feltűnően keveset szereplő tiszás Tarr Zoltán, akinek egy rosszul sikerült mondata hónapokig uralta a Fidesz propagandagépezetét. Azért ezeknek az eseteknek – azon túl, hogy a Fidesz nem válogat az eszközökben – az is tanulsága, hogy nem kell hülyeséget beszélni.
A Tisza az utóbbi hetekben már meghirdeti, hogy képviselőjelöltjeit merrefelé lehet elcsípni a választópolgároknak. Mi találomra három Budapest környéki helyet választottunk.
A Vecsésen induló Balajti István Találkozunk!-felkiáltással tette fel időpontjait. A dabasi Hende Máté azt írta: Várunk pultjainknál! Bujdosó Andrea pedig ezt írta: „Találkozzunk, beszélgessünk! Várok mindenkit szeretettel!”
Vecsésen az orvosi rendelő előtt három aktivistát találtunk, Balajti István nem volt ott, azt mondták, Gyálon kampányol. „Szegény, azt sem tudja, merre szaladjon” – mondta egyikük. A nap szikrázóan sütött ugyan, de a szél annyira erős volt, hogy ketten is belekapaszkodtak a pultba, nehogy elfújja. Előttük egy csomó toll, matricák, és egy aláírásgyűjtő ív.
Erősen fideszes választókerület ez, még legutóbb is Szűcs Lajos indult és nyert, pedig a tenisz-szövetség elnökeként minimum 13 milliárd forint kárt okozott az adófizetőknek. És ami még különösebb: most is ő a jelölt. Amikor Csapákné Nagy Mária, László Edit és Maár Gyula hetekkel ezelőtt pultozni kezdett, még egészen más volt a hangulat. Hazaárulóknak, mocskos szemeteknek hordták le őket, meg szégyelljék magukat, mostanra viszont legfeljebb szigorúan néz rájuk egy-egy fideszes, de sokkal jellemzőbb – ezt mi is tapasztaltuk –, hogy bátorítóan rájuk dudálnak, integetnek vagy azt kiáltják, hogy áradjon a Tisza. És nagyon sok a csendes támogató, akik odamennek a pulthoz, de nem írnak alá, mert valamilyen szinten függnek a hatalomtól, de támogatásukról biztosítják őket.
A pártelnök nem tartotta viccesnek a történetet.