Az expárbeszédes Berki Sándor sem lesz képviselőjelölt, visszalépett Nógrádban

„Büszkén mondtam és ma is büszkén mondhatom, én az önök hangja voltam a magyar belpolitikai életben” – egyebek közt ezzel a gondolattal vezette fel bejelentését Berki Sándor. A párbeszédes parlamenti képviselő – aki a pártból kilépett 2023-ban, de a frakciónak tagja maradt – közölte: nem indul egyéni képviselőjelöltként az április 12-ei választáson.

Berki független jelöltként gyűjtötte össze az induláshoz szükséges támogató aláírásokat, és bár a közösségi oldalán publikált videóban nem mondta ki, hogy a Tiszát támogatva lép vissza, nyilvánvaló, hogy az ellenzék legerősebb jelöltjének kedvez a lépése. Ezzel együtt a Nógrád megyei 1-es OEVK-ban maradnak még indulók bőven, hiszen a Fidesz és a Tisza mellett nyilvántartásba vették itt a Szolidaritás, a Mi Hazánk, az MKKP és a DK jelöltjét is.

Az elmúlt napokban nagyobb politikai vihart kavart a DK-s Kopping Rita visszalépése Bács-Kiskunban, de voltak mások is, akik meggondolták már magukat, mint például az egyaránt jobbikos Földi István és Staudt Máté. Végső soron a „független” Tisza Péter története is ide tartozik, legalábbis bizonyos értelemben.

(Címlapkép: Berki Sándor a parlamentben, 2024. október 7-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI)