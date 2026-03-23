Hiába volt sokáig toronymagas esélyes Orbán szövetségese Szlovéniában, nem nyerte meg vasárnap a választásokat

Vezet Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma a vasárnapi szlovén parlamenti választásokon 98,43 százalékos feldolgozottságnál – adta hírül a szlovén választási bizottság közlésére hivatkozva az MTI.

A részleges eredmények alapján a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom (GS) 29, a Janez Jansa egykori miniszterelnök – Orbán Viktor szövetségese – vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSI), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9, a Szociáldemokraták (SD) 6, az Anze Logar-féle Demokraták 6, a Levica és a Vesna közös listája, valamint a szélsőjobbos Resnica egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet. Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

A közel végleges eredmények szerint egyik párt sem szerzett önálló többséget.

Orbán Viktor és Janez Jansa 2022 májusában Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A választások után az új parlamentnek húsz napon belül kell összeülnie, írja az MTI. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök ezt követően legkésőbb harminc napon belül javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő korábban jelezte: azt bízza meg kormányalakítással, aki igazolni tudja a szükséges, legalább 46 képviselőnyi parlamenti támogatást.

Ahogy azt a 444 választási előzetesében megírtuk, sokáig úgy tűnt, kevés izgalom várható a parlamenti választásokon Szlovéniában. Robert Golob balközép-liberális koalíciójának durván megkopott a népszerűsége, miközben a szlovén politika nagy túlélője, az Orbán Viktor-szövetséges Janez Jansa jobboldali populista pártja, az SDS biztosan vezetett. Egészen márciusig nem sok minden utalt rá, hogy a Szabadság Mozgalom beérheti az SDS-t, ekkor azonban évek óta először jelentek meg felmérések, melyek a GS előnyét mutatják. Ezek a vasárnapi eredmények tükrében pontosnak bizonyultak.

Ám a bizonytalanság továbbra is teljes, hiszen a kifejezetten az arányosságra törekvő rendszerben semmit nem garantál az első hely, minden a koalíciókötésen múlik.

Az már biztos, hogy felértékelődött a kis pártok szerepe. A királycsináló az SDS-ből kilépett Anze Logar lehet a Demokratákkal, ő egyelőre egyik oldal iránt sem köteleződött el. Logart újságírók azzal vádolják, hogy Jansa trójai falovaként hoz el szavazatokat középről, és titokban megállapodott az SDS-szel. Ő maga tagadta ezt. De Jansáéknak még a Demokratákkal és az NSI–SLS–Fokus közös listával sincs többségük, így döntő szerepe lehet még a szélsőjobbos Resnicának is, amely eddig elvileg senkit sem támogatott.