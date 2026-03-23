Sorra tiltják be Moszkva környékén az internet blokkolása miatt kezdeményezett tüntetéseket – a covidra hivatkozva

Több Moszkva környéki városban is megtiltották, hogy az internet blokkolása miatt tiltakozó megmozdulásokat szervezzenek. A demonstrációkat Borisz Nagyezsgyin egykori elnökjelölt és hívei kezdeményezték, többek között Krasznogorszkban, Himkiben, Dolgoprudnijban, Mityiscsiben és Koroljovban, a dátum egyöntetűen március 29. lett volna.

A hatóságoktól mindenütt ugyanaz a válasz érkezett: demonstrálni tilos, mégpedig a megyei kormányzó 2020. március 12-én kelt határozata alapján – amely történetesen a koronavírus-járvány terjedése miatt tiltotta meg a tömegrendezvényeket.

Erről maga Nagyezsgyin számolt be a Telegram-csatornáján, megjegyezve, érdemes ránézni a putyinista Egységes Oroszország párt szervezeteinek közösségi oldalaira, amelyeken természetesen számos tömegrendezvényről láthatók képes és videós beszámolók.

Nem sokkal korábban az orosz fővárosban is benyújtott egy szervezet egy utcai rendezvényre vonatkozó kérelmet internetügyben, annak engedélyezését szintén Szergej Szobjanyin főpolgármester 2020-as koronavírus-rendeletére hivatkozva utasították el.

Oroszországban az utóbbi hetekben-hónapokban egyre határozottabban akadályozzák a közösségi média platformjainak és az üzenetküldő alkalmazásoknak a működését, blokkolják ezek zömét – beleértve a rendkívül népszerű Telegramot is –, illetve gyakran kapcsolják le a vezetékes és a mobil internetet. Emiatt nő az elégedetlenség az országban. Egyes elemzők szerint elképzelhető, hogy a Putyin-adminisztráció már a háború utáni időszakra készül, és előre meg szeretné akadályozni, hogy az interneten bármifajta lázadás szerveződhessen. (via Meduza)