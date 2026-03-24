A behálózott Sopron – így ural le egy várost a Fidesz

A Fidesz 2006-ban „vette át” Sopront, a mostani polgármester, Farkas Ciprián 2019 óta vezeti a várost. Mára „a fideszes képviselők teljesen kezükben tartják a várost és az intézményeket” – mondta a 444-nek egy, a város közéletében régóta jelen lévő, névtelenséget kérő forrás. Többek között az ilyen városok vezetésére számítva hívta harcba a polgármestereket Orbán Viktor januárban, jóval a hivatalos kampánykezdet előtt. A miniszterelnök azt mondta nekik, hogy rajtuk múlik a Fidesz 2026-os győzelme.
„Úgy áll a helyzet, hogy a 26-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők és képviselők (…) hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe. Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem”
– mondta Orbán a Fidesz önkormányzati fórumán. Azt, hogy pontosan mire is számít a miniszterelnök, mikor a polgármestereket szólítja meg, Sopron példáján keresztül mutatjuk be.
